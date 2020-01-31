Россияне устали от подделок?

Около трети российской экономики находится в тени, делятся оценками эксперты. Такие производители не платят налоги, работают без надзора контролирующих органов. Разумеется, их товары дешевле, чем у законопослушных бизнесменов.

Но качественный ли мы получаем продукт? Зависит от жадности производителя. Последние исследования показывают, что население все больше внимания уделяют качеству и законности производства товаров.

ЧТО НАМЕШАНО В ТАБАКЕ?

Читаем новости за конец января.

В Костроме полицейские проверили законность оборота табачных изделий в одном из небольших магазинов, где изъяли 7200 пачек контрафактных сигарет.

«Акцизная марка – даже не знаю, чья. Вроде республика Беларусь – новая акцизная марка. Но в первый раз такие сигареты вижу», - отметил оперативник в интервью телеканалу ГТРК «Кострома».

Главное, что на этих пачках нет российских акцизов. Это значит, что содержимое не проходило проверку. Что намешано в табаке, и какие последствия, кроме очевидного вреда от курения, он может нанести потребителю – неизвестно.

В Челябинске таможенники изъяли более тысячи пар контрафактных кроссовок «Adidas», «Reebok» и «Nike» на 9 миллионов рублей. В Дзержинске сотрудники полиции накрыли подпольное производство алкогольных напитков без маркировки. Со склада на улице Лермонтова изъяли более 25 тыс. литров спиртосодержащей жидкости – более 7,5 тыс. бутылок и 20 канистр. В Ростовской области представители регионального управления Россельхознадзора задержали две партии сомнительного мяса, которую пытались ввезти со стороны Украины.

...Перечислять можно практически бесконечно. Незаконно произведенные или ввезенные в страну товары находят в самых разных уголках России. По каждому факту обнаружения контрафакта возбуждаются уголовные и административные дела. Но ситуация ухудшается даже в тех отраслях, которые еще несколько лет назад считались относительно «белыми».

— Рынок нелегального табака вырос в Ростовской области буквально за 2-3 года и уже достиг 2 миллиардов рублей. В Ростове доля контрафактной табачной продукции и вовсе составляет 50,9%. Это самый высокий показатель среди городов-миллионников в России, — сообщила в начале 2020 года заместитель директора областного департамента потребительского рынка Наталья Багрянова на круглом столе «Нелегальная торговля подакцизными товарами», который прошел в Торгово-промышленной палате Ростовской области.

И это в регионе, где имеется собственное мощное производство сигарет!

КОНФИСКОВАЛИ? И СНОВА В ПРОДАЖЕ

Мы уже говорили, что правоохранительные органы препятствуют распространению контрафакта. Но в целом система этой борьбы не выстроена.

Так, 30 января стала известен вопиющий факт.

«В Ростовской области до сих пор разгадывают тайну исчезновения 800 контрафактных шуб, которые должны были уничтожить. Именно столько меховых изделий в областном Роспотребнадзоре изъяли за прошлый год, - сообщает телеканал «РЕН-ТВ». - На товарах не было маркировки, а их общая стоимость составила 40 миллионов рублей. Приговор вынесли суровый и однозначный - все до единой сжечь в печке. Что, собственно, и происходит на этих кадрах. Один за другим без капли жалости дорогостоящие меха кидают в топку. Однако автор ролика насчитал, что в крематорий отправились лишь 70 шуб. А вот куда отправились остальные 730 - пока загадка».

Получается, что даже то, что якобы изымается может вернуться в продажу, и очередной предприниматель получит от контрафакта выгоду?

ПРОВЕРИТЬ В СМАРТФОНЕ

Люди устали он количества нелегальной, а зачастую просто опасной продукции. Об этом говорят результаты опроса, опубликованные ВЦИОМ. Каждый второй россиянин сталкивался с нелегальными товарами, каждый пятый покупал подделки. Большая часть населения страны (73%) положительно относятся к маркировке товаров. Столько же опрошенных готовы пользоваться приложением для смартфона, помогающим проверить товар на подлинность.

Подавляющее большинство респондентов – 92% – считают, что производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, 94% считают, что ответственность должны нести представители государственных органов.

Причем, половина респондентов готова платить за товары с маркировкой больше (от 5% до 10% в стоимости), в случае если производители поднимут цены. Этот факт парадоксален, но показывает, действительную потребность граждан в получении товаров надлежащего качества, за их деньги и с гарантией подлинности и качества.

Стоит отметить, что представители ведомств говорят о том, что внедрение системы маркировки не отразится на стоимости продукции.

«Мы рассчитываем на то, что это приведет, наоборот, в какой-то группе товаров к незначительному снижению цены, - пояснил в конце декабря «Российской газете» Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли России, комментируя влияния маркировки на цены. - Обеляя рынок, создаем правильную конкуренцию. Что бы мы ни говорили, сегодня только конкуренция устанавливает правильную цену на любой товар. И если она есть, если она честная, то это всегда идет на благо покупателя».

Он привел в пример фармацевтическую отрасль, где введение обязательной маркировки на лекарства по семи нозологиям уже привело к снижению нелегального оборота в 2,5 раза и уходу фальсификата с рынка.

Возможно, данные опроса ВЦИОМ не останутся незамеченными и торговыми сетями, и производителями. В ситуации сокращений доходов и засилия контрафакта на полках магазинов заинтересованность покупателя в качестве выходит на первый план.