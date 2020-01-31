Правда ли, что московские школы начинают вводить карантин ради защиты учеников от опасных инфекций

«Уважаемые родители, в целях предотвращения подъема заболеваемости ОРВИ в вашем классе с 31.01.2020 по 06.02.2020 вводится карантин. Занятия с детьми будут проводиться в дистанционном режиме», - такое сообщение, полученное родителями учеников одной из столичных школ, пересылается по соцсетям.

Многие взрослые встревожены пугающими сводками о распространении по миру опасного коронавируса, первые случае завоза инфекции отмечены в России. А тут - карантин в родной школе из-за ОРВИ, то есть острых респираторных вирусных инфекций. В их числе могут быть и грипп, и «обычные» простуды. Коронавирусы тоже относятся к возбудителям ОРВИ.

- В столице отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ничего экстренного не происходит, превышения эпидпорогов нет, - заверили «КП» в Роспотребнадзоре. - Директора школ могут вводить карантин в отдельных классах или во всем учебном заведении, если отсутствует более 20% учеников.

Как поясняют эксперты, причиной отсутствия могут быть разные болезни - как ОРВИ или грипп, так и травма, расстройство желудка и т.д.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Бывший главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев: «Карантин для профилактики? Поддерживаю!»

Насколько оправданно вводить карантин именно для профилактики - «в целях предотвращения подъема заболеваемости ОРВИ», как говорится в сообщении родителям школьников? Об этом мы спросили бывшего главного инфекциониста Москвы, ведущего научного сотрудника Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. академика Н.Ф. Гамалеи, доктора медицинских наук Николая Малышева.

Николай Малышев в редакции "Комсомольской правды".Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- Выдающийся советский ученый, директор института вирусологии Виктор Михайлович Жданов говорил: если на месяц всех людей изолировать (друг от друга. - Ред.), то у нас исчезла бы практически вся заболеваемость, передающаяся воздушно-капельным путем. Так что руководители школ, которые закрывают классы на карантин, судя по всему, следуют заветам Жданова. Я считаю, что это оправданно.

БУДЬ В КУРСЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/758045" frameborder="0"></iframe> Полное заявление главы оперативного штаба по коронавирусу Татьяны Голиковой.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о мерах профилактики, которые снизят риск заражения и ОРВИ, и гриппом, и коронавирусом нового типа.

- Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство (в первую очередь - гели или лосьоны на спиртовой основе, - Ред..

- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

- Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

- Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.

- Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

- Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.

- На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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