2020-01-31T18:12:20+03:00
Общество

Француз не привез коронавирус в Москву: у прилетевшего из Бангкока в Шереметьево была инфекция мочевыводящих путей

Столичные медики развеяли все опасения, которые вызвал пассажир с температурой 38,5.
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Шереметьево 31 января около 16.00 приземлился самолет из Бангкока, на борту которого находился француз с подозрением на коронавирус. У мужчины была температура 38,5, в самолете случилась паника. А вдруг коронавирус?

- Самолет для уменьшения рисков решили поставить на удаленной стоянке. Борт встретила бригада медиков здравпункта аэропорта, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

На борт поднялись сотрудники Роспотребнадзора. Если обнаружили бы характерных симптомы коронавирусной инфекции, то француза изолировали бы в специальное помещение и госпитализировали в инфекционную больницу. Но все обошлось.

- Больной пассажир – гражданин Франции, 77 лет, возвращался с супругой с отдыха. В ходе сбора эпиданамнеза установлено, с 18 по 30 января находились в Таиланде, в городе Бангкок. Проживали в отеле, питались там же. При осмотре медицинским работником выставлен диагноз инфекция мочевыводящих путей, - рассказали "Комсомольской правде в Роспотребнадзоре.

К тому же на борту был проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

- Проведена бесконтактная термометрия пассажиров, других лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено. Всего на борту находилось 340 пассажиров и 14 членов экипажа, - рассказали в Роспотребнадзоре и добавили, что ситуация находится на особом контроле.

- Пассажиров с подозрением на данное заболевание пока не выявлено, - добавили в Шереметьево.

Напомним, что в Шереметьево в связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции был усилен санитарный контроль рейсов из Китая. Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров.

Полное заявление главы оперативного штаба по коронавирусу Татьяны Голиковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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