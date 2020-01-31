2020-01-31T18:33:57+03:00
Общество

Погода в Москве 1 - 9 февраля: Столицу ждут первые в этом году морозы, до -14 градусов

Похолодание хоть и будет самым серьезным за зиму, но продлится лишь несколько дней. Синоптики дали прогноз погоды в Москве на 1 - 9 февраля
Юлия СМИРНОВА
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Первые дни февраля получатся морозными, ночью температура опустится до -10.Первые дни февраля получатся морозными, ночью температура опустится до -10.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Январь-2020 в Москве стал самым теплым в истории. Средняя температура месяца на 9 градусов перекрыла климатические нормы и вообще оказалась положительной (+0,1 градуса).Что для зимы, конечно, фантастика. Впрочем, в эпоху глобального потепления - уже реальность. Прежний рекордсмен, январь 2007 года, был на 7,7 градуса теплее нормы.

Февраль тоже вряд ли будет морозным, не радуют синоптики тех, кто скучает по настоящей русской зиме (хотя многих москвичей оттепельная «еврозима» очень даже устраивает). Однако в прогнозе погоды в Москве на 1- 9 февраля холода все-таки есть. Не сказать чтобы сибирские, до -14 градусов. Но по меркам нынешней зимы - настоящая стужа!

Прогноз Гидрометцентра России на 1 - 9 февраля:

В субботу, 1 февраля, ночью -2...-7, днем оттепель до +2 градусов. Пасмурно, промозгло, с мокрым снегом.

В воскресенье, 2 февраля, ночью около ноля, днем до +3. Серо и сыро, пройдет снег с дождем.

В понедельник, 3 февраля, круглые сутки 0...+2 градуса, облачно и с осадками.

Во вторник, 4 февраля, начнется похолодание. И днем, и ночью -1...-6 градусов. Небо будет затянуто тучами, пройдет небольшой снег.

В среду, 5 февраля, под утро подморозит до -6...-11 градусов, днем тоже вполне зимняя температура, -3...-8. Облачно, небольшой снег.

В четверг, 6 февраля, ночные морозы окрепнут до -9...-14 градусов, днем -5...-10. Это будет самый холодный день с начала 2020 года. Выглянет солнце, небольшой снег возможен лишь местами.

В пятницу, 7 февраля, под утро снова -9...-14 градусов, днем потеплеет до -2...-7. Облачно, с прояснениями, местами небольшой снег.

В субботу, 8 февраля, ночная температура повысится до -5...-10 градусов, днем -1...-6.

В вскресенье, 9 февраля, начнется новая оттепель. Под утро -1...-6, днем до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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