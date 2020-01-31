Экс-директор фабрики «Меньшевик» рассказал, почему его оправдали после убийства охранника

Одно из самых громких событий уходящей недели - присяжные оправдали бывшего директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, которого обвиняли в убийстве ЧОПовца. Трагедия произошла из-за спорного здания в промзоне на Иловайской улице, под залог которого Аверьянов вроде как брал в долг 70 млн рублей, но не отдал. Кредиторы подали в суд и выиграли.

Утром 27 декабря 2017-го на фабрику приехали новые владельцы и несколько судебных приставов. Аверьянов достал из сейфа в своем кабинете карабин «Сайга». Была стрельба. Один из охранников, приведенный новыми собственниками, скончался, получив пулю в область груди. Аверьянов скрылся, задержали его спустя почти сутки в другом районе Москвы. Расследование растянулось на почти два года. А вот в суде разобрались всего за несколько заседаний. В нынешний вторник присяжные оправдали бизнесмена. Они заявили, что вина Илья Аверьянова в убийстве ЧОПовца Алексея Осипова не доказана. Илью Аверьянова, просидевшего больше двух лет в СИЗО, освободили прямо в зале суда.

Фактически присяжные признали, что со стороны Аверьянова была самооборона. Хотя многие недоумевают: безоружный охранник Осипов убит - это факт, из ружья Аверьянова - тоже факт.

Илья Аверьянов рассказал корреспонденту «КП» свою версию событий.

Бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в помещении суда. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

РОКОВОЕ УТРО

Мы встречаемся в кафе. Мужчина выглядит похудевшим - на прежних фото из залов суда он был крупнее. На правом ухе слуховой аппарат. Илья иногда переспрашивает. Рассказывает, что проблемы со слухом - последствия попытки рейдерского захвата «Меньшевика» в 2017 году. По словам Аверьянова, его тогда сильно избили. Писал заявление в полицию. И ничего.

А в то роковое утро 27 декабря, рассказывает бывший директор «Меньшевика», двери его шестиэтажной фабрики начали взламывать неизвестные люди.

- Все они были в черных костюмах, нашивок, говорящих о том, что это сотрудники правоохранительных органов не было. Как позже выяснилось, были еще три пристава, но лично я их в глаза не видел. Остальные были наемниками, работающими на новое руководство предприятия. Документов на выселение нашего предприятия из здания у них на руках не было.

Аверьянов говорит, что первым стрелять начал не он, а «гости».

- Услышав выстрелы, сестра - она была на КПП - сразу же вызвала полицию. А я побежал в свой кабинет, чтобы забрать документы компании и печати. Там же в сейфе у меня был карабин «Сайга», на который у меня есть все документы. Я его взял для самообороны. По телефону сестра сообщила мне, что наряд полиции приехал, но развернулся и со словами: «Тут у вас гражданский спор, разбирайтесь сами». Что мне оставалось? Я взял карабин, вышел в коридор и увидел четырех мужчин. У одного в руках был пистолет, направленный на меня. Я скомандовал: «Руки вверх, оружие на пол» и направил на них ствол. Они попятились по лестнице. Я шел за ними, чтобы покинуть здание. На лестнице они защемили меня дверью, но я смог протиснуться в лифтовый холл. Здесь мы оказались впятером и кто-то из них выстрелил в воздух. Я дважды выстрелил в пол - чтобы показать, что не шучу. Через несколько секунд за мой карабин схватился один из рейдеров и началась борьба. Он пытался дотянуться до курка и в это момент прозвучал выстрел. Моя правая рука в этот момент была на стволе, левая - на рукоятке. Мы продолжили бороться и в этот момент прозвучал второй выстрел. Он снова нажал на курок. Пуля попала в Алексея Осипова. Он был единственным из рейдеров, кто настолько испугался, что сидел на корточках с поднятыми вверх руками. Пуля влетела ему под мышку.

ПЫТАЛСЯ СПАСТИ РАНЕНОГО

Аверьянов уверяет, что «позже экспертиза подтвердила, что этот выстрел был без прицела, случайным». Редакции «КП» эти документы предоставлены не были.

Стоит отметить, что в первые недели после ЧП о выстреле в борьбе за карабин Илья Аверьянов почему-то не рассказывал.

«Я применил оборону. Одного застрелил насмерть, к сожалению», - заявил он журналистам одной из радиостанций, которые до него дозвонились, когда к зданию «Меньшевика» уже стягивался спецназ.

«Я не хотел убивать! - сказал бизнесмен членам Общественной наблюдательной комиссии, навещавшим его в изоляторе. - Если бы и решил кого убить, то этих рейдеров, а не его» (Осипова, - Авт.).

- Я позвонил сестре, сказал что ранен человек. Она сразу позвонила в скорую и еще раз в полицию, - продолжает бизнесмен. - Врачи скорой больше 40 минут отказывались заходить в здание. Якобы они боялись. При это я сам выходил к ним - показывал, что оружие разобрано. Потом хотел дотащить раненого до их машины, но он оказался крепким парнем весом более 100 кг, один я поднять его не смог. Если бы не эта волокита, его можно было спасти.

- В суде вам удалось доказать, что смертельный выстрел произвели не вы?

- Да, это подтверждают экспертизы и результаты следственных экспериментов, которые были представлены присяжным. А после оправдательного приговора меня интересует, будет ли наказан настоящий убийца. В деле есть информация о двадцати неизвестных наемниках и трех огнестрельных пистолетах, которые у них были.

- Здание на Иловайской улице уже передано решением суда другой компании.

- Это решение незаконно. Мы будем судиться. Речь идет о подделке документов, в том числе и моих подписей. С экономической точки зрения передача зданий никак не обоснована. За долг в 70 миллионов рублей арестовали здания, рыночная стоимость которых - 700 миллионов рублей. Это что за математика такая?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

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Утром 27 декабря на кондитерской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской (находится она на юго-востоке столицы) собрались судебные приставы, сотрудники ЧОПа, и представители двух противных сторон: уже бывший владелец предприятия 49-летний Илья Аверьянов и бизнесмены, претендующие на фабрику. Вопрос сейчас решается в суде, первое заседание назначено на 18 января. А приставы приехали описать имущество, чтобы бывший собственник не смог продать его (подробности)