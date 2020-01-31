Строгино и Тушино не будут связывать мостами

Жители района Строгино с опаской поглядывают на территорию бывшего Тушинского аэродрома, где продолжается строительство многочисленных высоток. Опасения строгинцев подогревает ремонт теплотрассы (проходит по территории аллеи "Дорога Жизни" - часть Природно-исторического парка "Москворецкий"), который они и приняли за начало строительства пешеходного и автомобильного мостов (ранее эта инициатива вызвала протесты). Очередные призывы собрать подписи против стройки сменились радостными восклицаниями горожан в сети, когда выяснилось, что паника была напрасной.

Объявление на месте прокладки теплотрассы.Фото: Александр БОЙКО

Тревожные слухи рассеяла член Совета депутатов муниципального округа Строгино Ирина Копкина. За разъяснениями она обратилась непосредственно в префектуру СЗАО, откуда в установленное время получила подробные ответы.

- Получила ответ из префектуры СЗАО на свое обращение относительно строительства автомобильного и пешеходного моста из Тушино в Строгино, - пишет Ирина Копкина. - Вот что в нем говорится: " Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы разработан проект планировки, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 7. 12. 2015 № 826 ПП " Об утверждении проекта планировки территории функциональных зон 4, 5, 32 района Покровское-Стрешнево " , в составе которого строительство автомобильного моста от Проектируемого проезда № 5219 к Строгинскому шоссе не предусмотрено. Не предусмотрено строительство и пешеходного моста.

Официальные ответы депутат разместила на своей странице в сети.

Жители Строгино попросили депутата держать ситуацию под контролем, так как не без основания опасаются, что в случае появления пешеходного моста через Москва-реку многочисленные новоселы из Тушина могут вытоптать легкие их района - аллею "Дорога Жизни", а автомобильный мост создаст такую пробку на Строгинском мосту, что столичный полуостров станет островом.