Пьяная москвичка посадила за руль каршерингового авто пятилетнего сына.

25-летняя любительница каршеринга из Подмосковья во время очередной поездки на арендованном в Москве автомобиле нарушила, кажется, все что только можно. Загибайте пальцы: с двумя маленькими детьми она взяла авто в вренду уже будучи лишенной водительского удостоверения, за руль села в состоянии алкогольного опьянения, двоих маленьких сыновей перевозила без детских кресел, курила и пила вино в салоне, а потом еще передала руль ребенку. Кадры, на которых малыш управляет машиной, попали в соцсети. По одной из версий, видео обнародовали владельцы каршерингового автомобиля.

На кадрах лицо автоледи не видно, разглядеть можно разве что цвет волос. В худущих традициях анекдотов, она - блондинка. Женщина усадила сына на колени. Малышу, кажется , рулить не впервой. Он уверенно крутит баранку и хохочет. В процессе ему помогает пьяная мама, которая жмет на педали. К счастью, все живы и здоровы: обошлось без ДТП.

О приключениях горе-мамаши в каршеринге первыми узнали владельцы автомобиля. Нарушения оценили в 200 тысяч рублей. Напомним, в каждой из каршеринговых компаний действует своя система штрафов. Но на этом дело не закончилось. О ребенке-водителе узнали следователи и возбудили уголовное дело.

- Идет расследование по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни ", - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Мамаше грозит до четырех лет лишения свободы. Но пока опросить ее следователям не удалось. Женщина скрывается от следствия