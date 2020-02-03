Пьяная москвичка посадила за руль каршерингового авто пятилетнего сына
25-летняя любительница каршеринга из Подмосковья во время очередной поездки на арендованном в Москве автомобиле нарушила, кажется, все что только можно. Загибайте пальцы: с двумя маленькими детьми она взяла авто в вренду уже будучи лишенной водительского удостоверения, за руль села в состоянии алкогольного опьянения, двоих маленьких сыновей перевозила без детских кресел, курила и пила вино в салоне, а потом еще передала руль ребенку. Кадры, на которых малыш управляет машиной, попали в соцсети. По одной из версий, видео обнародовали владельцы каршерингового автомобиля.
На кадрах лицо автоледи не видно, разглядеть можно разве что цвет волос. В худущих традициях анекдотов, она - блондинка. Женщина усадила сына на колени. Малышу, кажется , рулить не впервой. Он уверенно крутит баранку и хохочет. В процессе ему помогает пьяная мама, которая жмет на педали. К счастью, все живы и здоровы: обошлось без ДТП.
О приключениях горе-мамаши в каршеринге первыми узнали владельцы автомобиля. Нарушения оценили в 200 тысяч рублей. Напомним, в каждой из каршеринговых компаний действует своя система штрафов. Но на этом дело не закончилось. О ребенке-водителе узнали следователи и возбудили уголовное дело.
- Идет расследование по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни ", - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.
Мамаше грозит до четырех лет лишения свободы. Но пока опросить ее следователям не удалось. Женщина скрывается от следствия
Пьяная москвичка посадила за руль каршерингового авто пятилетнего сына.
ИСТОЧНИК KP.RU