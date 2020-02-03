"Мы просто пошутить хотели": Пойман подросток, устроивший ДТП на краденом каршеринговом авто у здания полиции на Петровке 38

Видео, на котором словно обезумевший автомобиль каршеринга таранит шлагбаум недалеко от главного здания столичной полиции на Петровке 38 появилось в сети еще в январе. На кадрах хорошо видно, что после столкновения с препятствием из машины прямо во время движения выскакивают твое молодых людей. В их числе был и водитель, который даже не потрудился заглушить мотор. В итоге каршеринговое авто врезалось в фасад здания. Обошлось без пострадавших.

Троицу с видео сразу же объявили в розыск. Казалось бы, установить личность водителя проще простого, ведь при аренде таких машин сохраняется информация о пользователе. Но в этом случае аккаунт был поддельным. Только спустя несколько недель водителя-угонщика нашли. Им оказался несовершеннолетний подросток.

- 17-летний житель Одинцовского района задержан. Уголовное дело возбуждено по статье 166 УК РФ "Угон", - сообщила "Комсомолке" Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сейчас парень дает показания следователям. Он уверяет, машину взял шутки ради. По его словам, в тот вечер вместе с друзьями они гуляли в районе Козицкого переулка и кому-то из них пришла в голову идея прокатиться на каршеринговом автомобиле. Для этого подростки использовали фальшивый аккаунт, который купили в интернете.

Кстати, помимо уголовной ответственности угонщику придется возместить ущерб за сломанный автомобиль, а также заплатить штраф каршеринговой компании. А вот водительского удостоверения парня не лишат: у него его попросту нет.