Признавайтесь в любви онлайн вместе с Tele2

Tele2 продолжает играть по другим правилам и предлагает клиентам уже сейчас задуматься о подарке ко Дню святого Валентина. Так, с 1 по 16 февраля 2020 года в салонах связи Москвы и области каждый желающий может приобрести смартфон по специальной цене. При покупке популярных моделей брендов Huawei и Xiaomi клиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. При этом при выборе второго смартфона оператор предлагает посетителям обратить внимание также на модели SamsungGalaxy и брендированные 4G-смартфоны Tele2.

Для пар, которым часто приходится находиться вдали друг от друга, оператор приготовил специальное предложение. До 16 февраля 2020 года подключить тариф «Мой онлайн+» жители Москвы и области смогут со скидкой 50%. Для того чтобы принять участие в акции, необходимо перейти на сайт Tele2, заполнить анкету заказа, ввести промокод Tele2Zima и оформить курьерскую доставку. Количество участников ограничено. Такой тарифный план подойдет каждому, кто одинаково много разговаривает по телефону и переписывается в соцсетях. 30 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки на номера Tele2 региона и России, 800 минут на остальные номера России, а также безлимитный трафик для пользования соцсетями и мессенджерами – этого хватит, чтобы проводить каждый праздник вместе со своей второй половинкой, даже если вы находитесь за несколько тысяч километров друг от друга. Подробное описание тарифного плана размещено в разделе «Тарифы» на tele2.ru.

Дополнить свой подарок клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского – это и многое другое абоненты Tele2 могут получить совершенно бесплатно, активировав подарки на сайте. Вечер со своей второй половинкой оператор предлагает провести на катке в Парке Горького – клиенты Tele2 смогут воспользоваться особым предложением и приобрести билет на любой из сеансов катания со скидкой 20%.