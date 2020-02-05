Как москвичам сэкономить на «коммуналке» 20 тысяч рублей в год

Квартплата с нового года опять выросла. Подорожание вроде небольшое: за содержание жилья тариф поднялся на 5%, за капремонт дома - на 3,7%. При желании на «коммуналке» можно сэкономить.

С помощью специалистов Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы мы подсчитали, как жители переплачивают в своих квартирах. Разумеется, это примерный расчет. Цифры указаны за месяц и год для типовой квартиры с семьей из 4 человек.

ВОДА

1. Чистка зубов

Мало кто закрывает кран, пока орудует зубной щеткой. Примерно минуту вода течет просто так утром и вечером. Считаем:

4 человека 2 раза в день по 1 минуте = 8 минут.

Поток воды из крана в среднем 8 литров в минуту.

Итого - 64 литра в день. В месяц (30 дней) - 1920 литров, или 1,92 кубометра.

Сколько отдаем зря

Средняя цена теплой воды - 148,90 руб. за кубометр (холодная вода 40,48 руб. за куб + горячая вода 198,19 руб. за куб = 238,67 руб., делим пополам и плюс водоотведение 29,57 руб. за куб и получаем среднюю цену теплой воды).

В месяц утекает 285,88 руб. (1,92 куб. умножаем на 148,90 руб.). В год - 3430,5 руб.

2. Мытье посуды

Посудомоечная машина тратит примерно 14 литров холодной воды раз в два дня. В месяц - 210 литров, или 0,21 кубометра. Цена холодной воды - 40,48 руб. за куб. Получаем примерно 8,5 руб. в месяц за воду. Плюс электричество: 0,8 кВт*ч по 1 часу раз в 2 дня = 12 кВт*ч в месяц, или 55,8 рубля (по одноставочному тарифу в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 65 коп. за кВт*ч).

В автоматическом режиме мытье посуды обходится в месяц в 64,3 рубля. В год - 771,60 руб.

Вручную моем тарелки и кастрюли примерно 20 минут в день.

Поток воды из крана в среднем 8 литров в минуту.

Итого - 160 литров в день. В месяц - 4800 литров, или 4,8 куба.

Средняя цена теплой воды - 148,90 руб. за куб.

В месяц на воду тратим 714,72 руб. Плюс освещение кухни - лампа 100 Вт сжигает электричества на 0,9 кВт*ч, или 4,2 руб./месяц при тарифе 4,65 руб. за киловатт (одноставочный тариф в квартирах с электрическими плитами).

В ручном режиме мытье посуды обходится в месяц в 718,92 руб. В год - 8627 руб.

Сколько отдаем зря

В год - 7855,4 руб.

Внимание! Это примерный расчет. В каждой семье из 4 человек может быть свой режим мытья посуды (1 - 2 раза в день), время мойки в посудомоечной машине (ПММ), расход электричества и воды в зависимости от типа ПММ. Конечно, нельзя забывать и о расходах на покупку ПММ и сроке ее службы.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

1. Холодильник

В месяц съедает (при одноставочном тарифе в квартирах с электрическими плитами):

- 22 кВт*ч, или 102,3 рубля, - модель класса А++

- 41 кВт*ч, или 190,65 рубля, - модель класса B

- до 85 кВт*ч, или 395,25 рубля, - старая советская модель.

В итоге замена устаревшего холодильника на современный может сэкономить минимум 300 рублей в месяц. В год - 3600 руб.

2. Лампочки

Допустим, в квартире 20 обычных лампочек по 75 ватт. Свет горит 5 часов в день. Считаем.

За месяц сжигается света - 225 кВт*ч, или 1046,25 руб. (умножим 20 лампочек х 75 ватт х 5 часов работы х 30 дней, чтобы перевести ватты в киловатты, все делим на 1000 и узнаем, сколько сгорает электроэнергии. Эту цифру умножаем на одноставочный тариф 4,65 руб. за киловатт). В год - 12 555 руб.

А теперь потратимся и купим 20 светодиодных ламп по 10 ватт примерно за 350 рублей каждая. Отдали сразу 7 тысяч рублей. Светить они будут так же, как обычные. Считаем.

За месяц - 30 кВт*ч, или 139,5 руб. (умножим 20 лампочек х 10 ватт х 5 часов работы х 30 дней, все делим на 1000 и узнаем, сколько сгорает электроэнергии). В год - 1674 руб.

Итого с заменой ламп в первый же год сэкономили 3881 рубль (12 555 руб. плата в год за свет с прежними лампочками - 7000 руб. цена новых ламп - 1674 руб. плата в год за свет при новых лампах). А с учетом надежности и долговечности светодиодов они будут экономично светить еще не один год.

3. Гаджеты

После зарядки мобильника многие просто выдергивают провод из телефона, а вилку из розетки не вынимают. Между тем каждый блок питания для телефона, планшета или компьютера в среднем потребляет около 1 ватта в час, если к нему не подключено устройство.

Сколько отдаем зря

Например, 4 зарядки для телефона + 1 для планшета и 1 для ноутбука (6 штук) вхолостую работают в розетке около 22 часов в сутки. Или в месяц - 3,6 кВт*ч. Получается в месяц 16,74 рубля (по одноставочному тарифу в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 65 коп. за кВт*ч). В год - 200,88 руб.

4. Электроника в режиме ожидания (включена в розетку)

В месяц съедает

Телевизор - 7,2 кВт*ч

Музыкальный центр - 7,7 кВт*ч

Видеомагнитофон или DVD - 3,5 кВт*ч

Сколько отдаем зря

18,4 кВт*ч, или примерно 85,5 руб. в месяц за простой (по одноставочному тарифу в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 65 коп. за кВт*ч). В год - 1026 руб.

ТЕПЛО

Окна, балконы и батареи

Обычное утепление окон и балконов вместе с регуляторами температуры на батареях дают до 30% экономии тепловой энергии. Примерно столько же тепла можно сберечь, если управляющая компания поставит в подвале жилого дома автоматизированный узел управления подачи тепловой энергии (АУУ). Техника отслеживает температуру воздуха на улице и в зависимости от этого поддерживает в квартирах комфортное тепло. А жильцам не нужно переплачивать за перетопы. Решение об установке АУУ собственники могут принять на общем собрании и обратиться потом в свою управляющую компанию. По договору с ней энергосервисная фирма за свой счет поставит в доме чудо-технику. Покупку и установку АУУ компания отобьет за счет полученной экономии.

ИТОГ

Семья из 4 человек каждый год переплачивает за коммунальные услуги около 20 тысяч рублей. Не выключил вовремя воду или свет - вроде мелочь, а оказывается, набегает прилично! Еще нюанс - замена холодильника или покупка посудомойки, разумеется, обойдется недешево, но и работать они будут годами, экономя ваши денежки.

ВОПРОС ДНЯ

А вы знаете, как сэкономить на услугах ЖКХ?

Сергей БОЯРСКИЙ, депутат Госдумы:

- Оплатой ЖКХ в нашей семье занимается жена. Знаю, что она всю стирку старается переносить на ночное время, чтобы электроэнергия шла по льготному тарифу. Это касается и городской квартиры, и дома за городом.

Бари АЛИБАСОВ, продюсер, музыкант:

- Моими коммунальными платежами занимается помощник, я даже не знаю, сколько там уходит за газ, воду и свет...

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Не хочу, чтобы вся моя семья мылась в одном тазике ради экономии воды. А когда чистят зубы, все сразу выключали воду. Знаю, что в Европе и Австралии именно так принято, но мы пока до этого не дошли. Хотя счетчики на все потребление у меня дома щелкают...

Валентина СОФКИНА, представитель народа саами, Мурманск:

- В старом жилом фонде в поселке Ловозеро под Мурманском я платила 8 тысяч рублей за двушку в месяц. Сейчас за новую квартиру площадью 40 квадратных метров я плачу 4 тысячи. Но это не потребление снизилось - разные управляющие компании и разные расходы на содержание домов. И экономить не на чем - я и так расходую все по минимуму.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- Отрубил радиоточку. Решаю вопрос с телеантенной. Отключил городской телефон, достаточно и мобильного. Не плачу коммунальные псевдодолги - всегда иду в управляющую компанию и выясняю, откуда взялись излишние начисления. Потребление всего минимизирую - бабушки-дедушки приучили выключать свет и воду.

Вадим ДРОБИЗ, Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Я год как пенсионер (правда, работающий), но ничего не знаю про 50-процентные скидки на «коммуналку». Платежки приходят - я их оплачиваю. Рост оплаты за ЖКХ совсем не радует.

Леонид, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Отец постоянно напоминает, чтобы выключали свет везде, где нас нет, и чтобы не торчали под душем по полчаса. Говорит, что за нашу двушку приходится платить больше 9 тысяч. Вынуждены прислушиваться.