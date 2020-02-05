Библиотеки раздают москвичам книжки даром

Москвичи снова смогут пополнить свои домашние библиотеки книгами из столичных читален, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. Продолжается акция на портале «Списанные книги».

Сергей Собянин написал на своей странице ВКонтакте: «Городские библиотеки вывесят список из 120 тысяч изданий, которые они готовы отдать бесплатно. Книги, конечно, не новые, но в хорошем состоянии».

Как получить книги

1. Зарегистрируйтесь на портале «Списанные книги» (knigi.bibliogorod.ru).

2. Найдите нужные книги (по автору, названию, адресу библиотеки, возрастной группе и тематическим разделам). Также на портале есть интерактивная карта. Там можно выбрать интересующую вас библиотеку и посмотреть, какие книги отдают там.

3. Забронируйте выбранные книги (положите в виртуальную корзину). В день можно бронировать не более 10 экземпляров. Вам пришлют сообщение о готовности заказа по электронной почте, в личном кабинете портала или по СМС. Действие брони - три дня, продлить ее срок можно дважды.

Что можно забрать

Произведения отечественной и зарубежной классики и детскую литературу.