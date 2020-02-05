2020-02-04T22:51:19+03:00
Общество

Библиотеки раздают москвичам книжки даром

В списке более 120 тысяч изданий
Игорь ПЕТРОВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Москвичи снова смогут пополнить свои домашние библиотеки книгами из столичных читален, сообщает сайт мэра Москвы mos.ru. Продолжается акция на портале «Списанные книги».

Сергей Собянин написал на своей странице ВКонтакте: «Городские библиотеки вывесят список из 120 тысяч изданий, которые они готовы отдать бесплатно. Книги, конечно, не новые, но в хорошем состоянии».

Как получить книги

1. Зарегистрируйтесь на портале «Списанные книги» (knigi.bibliogorod.ru).

2. Найдите нужные книги (по автору, названию, адресу библиотеки, возрастной группе и тематическим разделам). Также на портале есть интерактивная карта. Там можно выбрать интересующую вас библиотеку и посмотреть, какие книги отдают там.

3. Забронируйте выбранные книги (положите в виртуальную корзину). В день можно бронировать не более 10 экземпляров. Вам пришлют сообщение о готовности заказа по электронной почте, в личном кабинете портала или по СМС. Действие брони - три дня, продлить ее срок можно дважды.

Что можно забрать

Произведения отечественной и зарубежной классики и детскую литературу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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