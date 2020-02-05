Булочная Филиппова через четыре года вернется на Тверскую улицу

Восстановить легендарную булочную Филиппова с гостиницей «Люкс» на Тверской улице пытались неоднократно. Четыре года назад инвесторы хотели вложить 6,6 млрд рублей, но историческая гостиница так и осталась за строительными лесами. Сейчас на фасаде появился баннер «2020-2024», похоже, что новый инвестор готов совершить подвиг и довести дело до конца. Давайте держать кулачки.

Символ Москвы, как ГУМ

Аромат булочек с изюмом, калачей и саек из булочной Ивана Филиппова москвичи все еще помнят, хотя самой пекарни давно нет. Экскурсоводы до сих пор о ней вкусно рассказывают, показывая на закрытое огромным баннером здание на Тверской, 10.

- Булочную здесь построили в 1837 году, а в 1911 году пристроили гостиницу «Люкс» на 550 мест. Есть легенда, что благодаря Ивану Филиппову в Москве стали печь булочки с изюмом. Свежую сдобу с Тверской доставляли даже к столу губернатора. Однажды в булочке попался таракан, но пекарь выкрутился и сказал, что это изюм. После этого в сдобное тесто горстями сыпали изюм, - рассказывает частный гид Юлия Мирова.

В булочную Филиппова за пирогами с воронежскими яблоками и вятской клюквой ходили бедные и богачи, там даже назначали свидания.

Чтобы возродить производство московских калачей, потребуется немало работыФото: Алиса ТИТКО

- Это здание - так называемая матрешка. Его несколько раз перестраивали. Тверская улица даже, когда ее еще не расширили при Сталине, все равно считалась главной в Москве, это и дорога в Санкт-Петербург – тогда в столицу. И поэтому на Тверской улице свои флагманские магазины держали многие предприниматели. В 1905 году булочная Филиппова стала главной кондитерской города, - вспоминает Павел Гнилорыбов, историк-москвовед, создатель канала «Архитектурные излишества».

Булочная всегда была полна покупателей. Публика, как вспоминает писатель Владимир Гиляровский, разная - от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. И все жевали знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Именно здесь пекли московские калачи и сайки, которые ныне днем с огнем не сыщешь.

- Можно было сесть с дамой за стол, в булочной любили собираться мелкие дельцы с биржи, с ипподрома, обсуждали свои дела. Это было очень живое, бойкое место, которое воспринималось, как символ Москвы, наравне с Верхними торговыми рядами (ныне ГУМ), с магазином-гастрономом «Елисеевский». После 1917 года от булочной Филиппова ничего не осталось – семейное дело пекаря завершилось, рецепты изменились, называться при советской власти она стала просто «Булочная №1», - рассказывает Павел Гнилорыбов.

Жил Есенин и продавали пиццу

Москва всегда испытывала нехватку номеров, поэтому за несколько лет до революции, гостиница должна была решить эту проблему в центре города. После национализации в 1917 году ее переименовали в «Люкс», здесь селили иностранных участников конгрессов Коминтерна и политэмигрантов. В советское время ее использовали для гостей стран Восточного блока, для лидеров коммунистического движения и зарубежных коммунистических партий.

- В начале 1919 в гостинице «Люкс» жил Сергей Есенин. Через год гостиницу переоборудовали под общежитие, где жили известные политические деятели Даян, Ульбрихт, Готвальд, Тольятти, Варга, Зорге, Хо Ши Мин и другие. В 1934 году здание было надстроено, а в 1954 года гостиница получила название «Центральная». В 2000-е годы там все еще была булочная (в последние годы приторговывала продуктами), часть помещения занимала пиццерия «Сбарро», - рассказывает москвовед, историк архитектуры Денис Ромодин.

В 2007 году здание закрыли, точнее - отправили на реконструкцию. Но работы не ведутся уже 13 лет. Попытка возродить булочную Филиппова в 2017 году сделала сетевая пекарня «Хлеб насущный». На Тверской, но в совершенно другом здании, открыли кафе, назвав его булочной «Филипповъ». Внутри сделали дореволюционные интерьеры, стали печь хлебные калачи, сайки, бублики, пряники и филипповский хлеб. Но критики кафе не выдержало и закрылось.

Булочная Филиппова через четыре года вернется на Тверскую улицуФото: Алиса ТИТКО

Возродить московские калачи

Чтобы возродить производство московских калачей, конечно, потребуется немало работы. Новый застройщик «Люксъ отель» в ближайшие четыре года проведет в здании реставрацию, реконструкцию и строительство с приспособлением к современному использованию. Для посетителей гостиницы и булочной построят паркинг.

Один из главных вопросов: сохранят ли внешний фасад здания, который хоть и не объект культурного наследия, но является неотъемлемой частью ансамбля Тверской улицы? Застройщик обещает сохранить. К 2024 году будут воссозданы интерьеры первого этажа, а также знаменитая филипповская булочная и кофейня.

- Здание является исторически ценным градоформирующим объектом «Дом Филиппова с булочной, кондитерской и кофейней». Главный фасад участвует в формировании облика Тверской улицы. В данный момент обсуждаются проектные решения (архитектурная концепция), - прокомментировали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Как уточнили в ведомстве, на заседании Научно-методического совета при Мосгорнаследии у экспертов не было замечаний по части сохранения планировочной структуры первого этажа здания (зона реставрации).

- Застройщику выдали рекомендации по поводу дополнения плоскостного фасада выносными карнизами, а также включения в архитектурное решение фасадов аттиковой стенки для сохранения исторического восприятия, - рассказали в пресс-службе Мосгорнаследия.

Проект обновления здания на стадии согласования. Уже одобрены эскизные предложения по реставрации и цветовое решение исторической части фасадов (бежевые цвета раскрыли в результате натурных исследований).

Уже сейчас понятно, что гостиница в 900 метрах от Красной площади, будет пользоваться популярностью, а в исторической булочной придется бронировать места (при условии, что там будут вкусные калачи и пирожки).