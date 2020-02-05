2020-02-05T12:10:04+03:00
Общество

Wi-fi в московском метро: скорость зашкаливает, трафик вырос в 8 раз

Мобильным интернетом пользуется больше двух миллионов человек в день
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МОСКВИЧИ ПРОВОДЯТ В МЕТРО ПО 20 ЧАСОВ В МЕСЯЦ

В Московском метро время в пути проходит быстрее, пользуясь интернетом. Wi-fi ловит отлично, скорость зашкаливает, а трафик по итогам прошлого года вообще достиг исторического максимума.

- Объем трафика по итогам 2019 года в сети МТС увеличился в 8 раз и достиг 1,7 Петабайт в месяц, - сообщает крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС. - В среднем в метро мобильным интернетом в будни пользуются больше 2 миллионов абонентов компании в день, которые загружают 75 Тбайт данных.

Масштабы впечатляют, поскольку такой объем передачи данных можно сопоставить с суточными объемами потребления трафика Химки и Мытищи вместе взятых. Или суточным потреблением трафика на всей территории Новой Москвы.

Прогресс произошел в августе 2019 года, когда в Московских подземных тоннелях окончательно завершилось строительство сети 4G МТС. До этого компания обеспечила 4G сетью станции.

Объем передачи данных в тоннелях впервые превысил трафик на других участках метро. Если сравнивать со станциями, то рост произошел на 20%.

- Московский метрополитен – неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры активно развивающегося мегаполиса. Ежедневно им пользуются почти девять миллионов человек, многие из которых – клиенты МТС. В среднем в подземке москвичи проводят 20 часов в месяц, которые можно потратить с максимальной пользой, – отметил директор МТС в Московском регионе Павел Кузнецов.

ЧЕМ ПАССАЖИРЫ ЗАНИМАЮТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ

• 26% общаются в социальных сетях

• 25% смотрят видео

• 9% слушают музыку

• 2% переписываются в мессенджерах

• Еще 38% пользуются различными приложениями и цифровыми сервисами

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ 300 МБИТ/С

На данный момент 92% интернет-трафика в Московском метро передается по сети LTE. Максимальная скорость передачи данных в сети 4G МТС на станциях метро при использовании последних моделей смартфонов достигает 300 Мбит/с.

Кстати, наибольший всплеск интернет-трафика в метро произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. За первый час нового года абоненты МТС в московском регионе совершили почти 7 миллионов вызовов и отправили около миллиона SMS-поздравлений. При этом москвичи звонили чаще, чем принимали звонки с поздравлениями.

Больше всего аудио и видео поздравления пассажиры метро передавали через Whatsapp. По сравнению с прошлым новым годом, объем трафика в этом месенджере вырос в два раза. Объем видеотрафика увеличился на 44% за счет роста популярности «прямых эфиров» в социальных сетях и онлайн-просмотров видео на видеохостинге YouTube. Самой популярной социальной сетью стал Instagram, трафик в котором по сравнению с прошлым годом удвоился.

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