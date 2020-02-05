2020-02-05T12:21:47+03:00
Происшествия

«Решала вопрос с детьми»: В Подмосковье задержали убийцу женщины, тело которой нашли на сельском кладбище

Задержанная заявляет, что «просто хотела поговорить»
Александр РОГОЗА@rogozavr
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В Московской области задержали предполагаемую убийцу матери-одиночки.В Московской области задержали предполагаемую убийцу матери-одиночки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Московской области задержали предполагаемую убийцу матери-одиночки. 29-летнюю Оксану Моргунову несколько дней искали всем городом. 20 января жительница Хотьково вышла со смены ткацкой фабрики и по дороге домой должна была заскочить за детьми в детсад. Но бесследно пропала, а телефон оказался выключен. В поисках женщины участвовали сотни жителей Хотьково и Сергиева-Посада, волонтеры, полиция. Тело Оксаны нашли лишь на шестой день - на на старом кладбище у деревни Новоселки. Позже эксперты скажут: проломлен череп, несчастная скончалась от удара тяжелым бурым предметом.

Родственники Моргуновой подозревали в убийстве бывшего мужа. Рассказывали, что тот нигде не работает, выпивает и дико ревнует, что Оксана пытается устроить личную жизнь и встречается с новым мужчиной... Моргунов, как выясняется теперь, бывшую жену не убивал. Но имеет к трагедии самое прямое отношение.

Несколько коллег убитой видели, что в тот вечер у проходной она общалась с незнакомой женщиной. 4 февраля подозреваемую задержали. И она на первом же допросе призналась: да, это я убила Оксану!

Оксана с дочками. Фото: Личный архив героя публикации

Оксана с дочками.Фото: Личный архив героя публикации

- Задержанная - близкая подруга бывшего мужа Оксаны Моргуновой, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в следствии. - Ей 28 лет.

- Любовница?

- Нет, именно подруга. Эта женщина, так скажем, не интересуется противоположным полом. По крайней мере, так она заявила на допросе. По ее словам, Моргунов в задушевных разговорах несколько раз жаловался ей, что Оксана не дает ему видеться с детьми. Женщина заявила, что попробует убедить Моргунову и взяла ее номер.

20 января она дождалась Оксану у проходной и предложила поговорить в машине. Выехали за город.

- На слова подруги бывшего мужа Оксана Моргунова отреагировала ожидаемо: «Не лезь не в свое дело!» Между ними началась перепалка. В какой-то момент владелица машины достала из багажника бейсбольную биту и нанесла Моргуновой один удар в голову.

Женщина упала и больше не шевелилась. Дама с битой решив спрятать тело и оттащила его на кладбище, которое находится неподалеку.

- На допросе женщина дала признательные показания, а также сообщила следователю обо всех обстоятельствах совершенного ею преступления, - рассказывает старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

В ближайшее время задержанной предъявят обвинение, а затем следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте.

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29-летняя Оксана Моргунова пропала в прошлый понедельник. Около 18:00 она прошла через проходную ткацкой фабрики в подмосковном Хотьково, должна была забрать из детсада младшую дочь. Но за ребенком молодая женщина та и не заехала. Уже спустя час ее телефон оказался выключен. Подождав до утра, родные побежали в полицию подавать заявление. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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