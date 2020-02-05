Если сёрфер не едет к океану, океан едет к нему

Поездка на Бали в 2008 году предопределила будущее Александра Абрамова. Там он впервые попробовал океанический серфинг. Проблем с его освоением у профессионального сноубордиста не возникло. Даже наоборот: местные, оценив его уровень катания, предложили остаток отпуска поработать инструктором.

- За неделю я отбил расходы на поездку, вернулся с оборудованием, еще и денег привез. Для молодого юриста с зарплатой 15 тысяч рублей это был просто космос, - вспоминает Александр.

Наверняка многие читатели уже представили, какие перспективы открылись перед нашим героем. Может показаться, что в его возрасте (а на тот момент Александру был 21 год) самым адекватным было бы решение бросить всё – и на Бали! Вечное лето, хороший заработок, удовольствие – что можно придумать лучше?

Но Абрамов придумал. Если океан далеко, значит, волны надо привезти в Москву. Он досконально изучил иностранные профильные сайты, понял, что интересную идею реализовать можно. Так же реагировали и десятки потенциальных инвесторов, только с одной оговоркой: идея хорошая, но дорого. Многие еще и сомневались, отобьются ли вложения…

-Я задался вопросом: а почему импортная техника так дорого стоит - от 1 млн. долларов и выше? И это без доставки, растаможки и прочего, - рассказал Александр.

Безуспешные переговоры привели к тому, что у проекта сменилась концепция: «искусственную волну» надо не везти из-за границы, а создавать здесь!

Вокруг Александра собралась команда единомышленников, в которой были и архитекторы, и инженеры. Они занялись поиском альтернативных решений. И в результате получили то, к чему стремились: их проект оказался в 2-3 раза дешевле импортных аналогов при сопоставимом качестве. Оставалось только проверить его в деле.

Но инвесторы все равно не спешили рисковать. На поиски того, кто готов был поверить в успех и вложиться, ушло полтора года. Как вспоминает Александр, к тому времени у него и друзей едва руки не опустились, ведь вся их работа держалась на энтузиазме, и не приносила ни копейки.

Но – свершилось! Спустя 5 лет после той исторической поездки на Бали поступил первый заказ. Можно сказать, в это время на рынке, а не на бумаге, появилась новая компания – WorldexSport. Сейчас она получает 1-2 заказа в год. Искусственные волны российского производства есть в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Когалыме, Балаково, Московской области и даже в Израиле.

Первые заказы выполняли по себестоимости. Как говорит Александр, «неопытные были, зеленые – не столько денег хотели, сколько доказать, что можем это сделать».

В декабре 2019 года открылась волна и в Москве, в районе Люблино. Посерфить во FlowMoscow приезжают как «чайники», так и профи. Первым помогают инструкторы, вторые и сами кого хочешь научат – отрабатывают прыжки, повороты – практически все элементы, которые есть в серфинге. За исключением, пожалуй, «трубы» - все-таки до имитации срывающегося гребня волны технологии еще не дошли. Могут тренироваться здесь и каякеры.

-Когда я в Москве, а не на выезде, то по мере возможности приезжаю сюда после работы со всей своей тусовкой. Эта волна наиболее приближена к реальной. И глубокая - можно кататься на доске с плавниками, - поделился впечатлениями руководитель московской школы серфинга и вейк-серфинга SurfLikeProСемен Шульгин.

В 2019 году генеральный директор WorldexSportАлександр Абрамов занял 2-е место в столичной премии «Прорыв года» в номинации «Молодой предприниматель». Вскоре Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы связался с ним и пригласил на сессию производителей, где продукция компании была аккредитована как инновационная.

Автор фото: Наталья ГАРЦЕВА

Очередная встреча состоялась уже в этом году. Руководитель департамента Алексей Фурсин приехал во FlowMoscow, чтобы не просто увидеть результат трудов команды WorldexSport, но и лично его испытать.

-Когда открывается новый магазин, или кафе, это, конечно, хорошо для мегаполиса. Но важно, когда создается инновационный бизнес, или бизнес, который работает в совершенно нетрадиционных сферах. Александр мог бы покупать оборудование за рубежом и продавать здесь. Но он пошел дальше - начал собственные разработки оборудования. И в этом наглядный пример инновационности бизнеса, когда, во-первых, мы сохраняем характеристики объекта, а во-вторых, удешевляем его. Это то, к чему все стремятся, - высказал мнение Алексей Фурсин.

Сменив деловой костюм на гидромайку и шорты, он довольно уверенно встал на доску.

-Опыта у меня нет никакого. Как-то взял у сына скейтборд, пару раз упал, больше не пробовал. А здесь я инструктора послушался – не напрягаться, - поделился Алексей Фурсин.

ГОРОД ПОМОЖЕТ

Его разговор с Александром Абрамовым шел о поддержке городом предпринимателей, реализующих инновационные проекты.

На что могут рассчитывать предприниматели? На субсидирование затрат на приобретение оборудования, продвижение продукта, вывод его на экспорт (до 3 млн. рублей на транспортировку, сертификацию и патентование).

В прошлом году город объявил о субсидировании инжиниринга.Это затраты на конструкторские опытные работы, связанные с созданием нового продукта. Предпринимателям могут компенсировать 50% затрат (до 50 млн. рублей) на изготовление прототипа и на закупку оборудования для производства инновационного продукта.

Субсидии предполагаются и при создании комплексных инновационных проектов (КИП): субсидируются затраты на строительно-монтажные работы, на оборудование. Поддержку могут получить участники московского инновационного кластера.

Самая массовая субсидия – компенсация затрат на участие в профильных выставках.

Как сказал Алексей Фурсин, одна из проблем – невозможность продемонстрировать инновационность. Та же ситуация, в которой когда-то оказался и Александр Абрамов – идея есть, а в чем ее инновационность, и насколько она эффективна – продемонстрировать сложно.

-Поэтому на базе деловых центров, креативных пространств, медицинских и образовательных организаций мы создали пилотные площадки, на которых разработчики могут протестировать технологии и оборудование. А площадка делает заключение о характеристиках продукта. Главное, что потенциальный покупатель может посмотреть на него не только в презентации, а вживую. В прошлом году прошло несколько тестирований на пилотных площадках, - рассказал Алексей Фурсин, - В 2019 году было 12 площадок, а сейчас - 24. Потому что сам бизнес заинтересован в том, чтобы сегодня протестировать то, что завтра он будет использовать.

В ближайшие дни Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы откроет на сайте mos.ru/dpir/ прием заявок от предпринимателей. И спустя какое-то время десятки интересных идей воплотятся при поддержке города.