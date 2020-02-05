2020-02-05T14:55:02+03:00
Общество

Андрей Бочкарев - о новой станции метро «Суворовская», китайских строителях в столице и парке «Остров мечты»

В Стройкомплексе Москвы сообщили подробности главных проектов города
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал журналистам о ближайших строительных планах столичных властей.Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал журналистам о ближайших строительных планах столичных властей.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Сегодня, 5 февраля, заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал журналистам о ближайших строительных планах столичных властей.

НА НЕКРАСОВСКОЙ ЛИНИИ СКОРО ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ

- Сейчас идут финальные работы на Некрасовской линии метро - от «Юго-Восточной» до «Нижегородской». Занимаемся отделкой помещений, пассажирской зоны, монтажом необходимых систем управления. Кроме того, строятся ещё две станции до «Лефортово», это часть Большой кольцевой линии. Нам осталось буквально несколько недель, чтобы завершить новые станции и запустить поезда с пассажирами.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ КОЛЬЦО МЕТРО СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Мы начали проектирование новой станции Кольцевой линии - «Суворовская». Для того, чтобы не допустить никаких ограничений движения при строительстве этой станции, сейчас разрабатываем эффективные технические решений. Это очень сложная станция. Задача ее не просто построить, а спланировать так, чтобы мы могли ее эффективно интегрировать с действующей Люблинско-Дмитровской линией, сделать соединение в районе Кольцевой линии. Это занимает больше всего времени.

(Напомним, ранее столичные власти сообщали о планах открыть станцию «Суворовскую» в 2023 году. - Прим.).

КОРОНАВИРУС НЕ ПРОЙДЁТ

- Никакой паники среди строителей по поводу коронавируса нет. У всех работающих на стройках столичного метро китайских специалистов проверяем температуру. У нас сегодня на проходке тоннелей трудятся порядка 120 человек из Китая. Еще одна бригада занимается сборкой 10-метрового тоннелепроходческого щита. Все китайские строители чувствуют себя хорошо. Если будут какие-то признаки заболевания, мы сразу же будем реагировать. При этом к нам пока не вылетели из Китая ранее приглашённые 50 специалистов. Им придётся немного подождать, пока ситуация с вирусом улучшится.

НА «ОСТРОВ МЕЧТЫ» ПОЕДЕМ В ПОДЗЁМКЕ ИЗ БИРЮЛЁВО

- Около тематического парка «Остров мечты» планируется разместить одну из станций перспективной Бирюлевской линии метро. Эта станция обеспечит максимально удобный доступ посетителей к развлекательному парку. В целом маршрут будущей Бирюлевской линии метро утвержден, и сейчас проводится предпроектная работа.

Строительство парка «Остров мечты» находится на финишной прямой, думаю, в ближайшее время он откроется. Для удобного доступа посетителей к парку от действующей станции метро «Технопарк» над проспектом Андропова уже построен и действует первый в Москве надземный пешеходный переход с траволатором.

(Напомним, первый в России и крупнейший в Европе всесезонный тематический парк развлечений «Остров мечты» планируется открыть в конце февраля. Его поделят на три зоны - досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь парка - 292 тысячи квадратных метров, высота крытой зоны - 75 метров. - Прим.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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