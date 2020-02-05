«30 лет назад здесь была стройка и треснул дом»: на Патриарших вместо особняков ХIX века построят девятиэтажки

Жилые дома высотой девять и выше этажей

О сносе шести исторических зданий в Большом Палашевском переулке заговорили в соцсетях общественники. Они нашли документы, в которых говорится о внесении изменений в правила землепользования.

- Снесут комплекс малоэтажных особняков, а это здания ХIХ века, и построят вместо них девятиэтажное здание. Раньше там были административные строения, а теперь хотят сделать квартиры, - рассказывает «Комсомольской правде» Елена Ткач, координатор Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Ищу те самые документы – на сайте префектуры ЦАО есть оповещение о проведении публичных слушаний по проекту застройки в Большом Палашевском переулке владение 11 (строение 1 и 2), владение 13 (строение 1 и 2), владение 15 (строение 1 и 2). Фактически из зданий хотят сделать жилье. Для этого нужно изменить право использования земельного участка (с административного на жилое).

- Рассматривается возможность размещения жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на 20 и более квартир), - значится в пояснительной записке.

Высказать свое мнение могут жильцы соседних домов на публичных слушаниях 11 февраля, а до этого в актовом зале префектуры ЦАО ознакомиться с информационными материалами.

Закроют солнце, добавят жильцов

Еду на Цветной бульвар, где в двух шагах от метро, тот самый актовый зал – несколько столов, стулья.

- Правда, что снесут здания и построят на их месте девятиэтажки? – спрашиваю у сотрудницы префектуры ЦАО.

- А вы кто? – слышу в ответ.

- Москвичка. Стало интересно, в соцсетях обсуждают.

- Еще ничего не сносят, пока мы собираем предложения от москвичей. Какой они хотят высоту строений, как решать проблему с парковкой, - говорит Евгения Комиссарова, заместитель главы управы ЦАО по вопросам строительства и реконструкции.

В префектуре ЦАО заявили, что "дома не сносят, идёт сбор предложений от москвичей".Фото: Алиса ТИТКО

Выясняю, что дома с 2013 года находятся в собственности у компании «Бизнес-парк Рублево». Имеющиеся строения приносят им небольшую прибыль, поэтому есть идея перестроить их в два шестиэтажных здания и одно девятиэтажное.

- Сейчас в этих зданиях площади сданы в аренду под маникюрные салоны, школу английского языка. Клиенты приезжают, а элементарно машину поставить негде. Теперь они хотят построить подземный двухуровневый паркинг, построить жилые дома, благоустроить и озеленить придомовые территории, создать спортивные и детские площадки, - объясняют в префектуре ЦАО.

Однако пока проект застройки не представили. Жильцам соседних домов остается только догадываться, что им могут построить перед окнами.

- Нам закроют солнце, добавят жильцов. Фактически плотность населения здесь увеличится, а значит возрастет конкуренция – очереди в детские сады, войны за места на парковке. А еще, если там собираются рыть двухуровневый паркинг, выдержат ли такую строительную нагрузку наши дома? – переживает Евгений Ворлавцев, житель дома №6 в Трехпрудном переулке.

На все эти вопросы обещают ответить 11 февраля во время общественных слушаний на Лесной улице (в ДК «Зуево»), куда должен прийти и собственник зданий в Большом Палашевском переулке.

Строили новоделы – треснул дом

Большой Палашевский переулок находится в 200 метрах от Тверской улицы, где установлен памятник Пушкину. Место козырное, иметь там собственность – роскошь. Арендовать офис в особняке недешево - 25 000 рублей за квадратный метр.

- Там часть подлинные здания - XIX века, а часть - были построены заново с вкраплением новых форм в 1987-89 годах. В советские годы этими домами занимался архитектор Андрей Меерсон, он же автор дома на ножках на Беговой. К слову, Меерсон скончался на этой неделе, - рассказывает москвовед Денис Ромодин.

Сейчас в зданиях №15, 13 и 11, которые стоят, плотно прижавшись друг к другу, расположены школа английского языка BKC, рекламное агентство ADT Group, центр медицинского страхования мигрантов MMIC, архитектурная мастерская Евгения Болотного и другие фирмы. А за ними жилые дома, которые 30 лет назад уже пострадали от строительства новоделов.

- Я здесь живу с 1972 года. Это был небольшой дом с аркой, ранее усадьба Гончарова. Его сломали. Рядом был садик, который даже можно увидеть в фильме «Школьный вальс». А домов, которые сейчас хотят снести, вообще не было. По программе возрождения старой Москвы построили эти новоделы. Их приезжал открывать Борис Ельцин, - вспоминает Сергей, житель дома №6 в Трехпрудном переулке.

Фактически было одно историческое здание, а появилось шесть симпатичных новоделов. Но, когда рыли котлован, то стена жилого дома просто стала спускаться вниз.

- А у нас здесь была квартира на первом этаже, ее признали аварийной, - продолжает Сергей. - Но тогда вопрос решили и нас пересилили на пятый этаж, еще одну семью переселили в Митино, а соседка недавно говорила, что во время ремонта специалисты ей сказали о перекосе полов на 50 см.

Сейчас жители домов в Трехпрудном переулке, а их там всего два (№ 6 и 8) боятся, что их дома пойдут по швам, если снова начнется большая стройка. К тому же придется перекрыть Большой Палашевский переулок, под домом проходит Таганско-Краснопресненская линия метрополитена, жилье умышленно могут признать аварийным.

- Мы узнали о сносе домов еще в ноябре 2019 года. Случайно. Нужно было поменять ворота, а нам в управе сказали, что нет смысла, ведь соседние дома сносить будут. С тех пор мы пытаемся выяснить, что будет на их месте, но нам не говорят. Как бы у нас еще внутренний дворик с деревьями не забрали и наш дом не расселили. У нас же много пенсионеров, людей в возрасте 92 года, живет сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого, профессор МГУ Александр Бузгалин. Но мы все хотим жить здесь - в центре, - говорит Наталья, жительница дома №6 в Трехпрудном переулке.

Тем временем жителей успокаивают, что у них перед глазами будут красивые дома с вертикальным озеленением, что застройщик пойдет на все их условия - кому-то окна поменять, кому-то ремонт в квартире.

- Я не в курсе того, что соседние здания будут сносить. Если построят девятиэтажки – отнесусь отрицательно, - говорит Александр Бузгалин, профессор МГУ, доктор экономических наук.

Жильцы не верят и нашли уже сайт, на котором открыта продажа квартир в Большом Палашевском переулке. Звоню по указанному номеру, но администратор уверяет, что это какая-то ошибка. Может и, правда, поторопились. Ведь решатся судьба зданий №15 (строение 1 и 2), 13 (строение 1 и 2) и 11 (строение 1 и 2) будет на общественных слушаниях 11 февраля.

- И судьба скорее всего еще нескольких зданий. Мы посмотрели на картах, которые опубликованы в интернете, там речь не о шести зданиях, а о восьми. Они, наверное, тоже принадлежат тому же собственнику. Нас фактически выживают отсюда, - переживает Наталья, местная жительница.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рустам Рахматулин, основатель общественного движения «Архнадзор»:

- По нашим данным, эти здания возвели на рубеже 80-х годов, но это не означает, что здесь нет темы наследия. Это была регенерация утраченной среды. Тогда это был необычный эксперимент о том, как можно строить в Старой Москве. И вот спустя короткое время, когда дома еще не признаны памятниками архитектуры (для этого нужно более 40 лет), собственник решает, что может делать что хочет – строить разновысотную застройку. Я за то, чтобы оставить эти здания. Стоит напомнить, что позади расположен Английский клуб (он же Музей современной истории России»). Неправильно делать то, что хочу. В публичных слушаниях собственник зданий должен рассказать, что планирует построить взамен, но проекта нет, высотность здания будет определяться визуально-ландшафтными условиями, то есть людям предлагают проголосовать за то, что они доверяют застройщику определять самому высоту будущих зданий. Само содержание публичных слушаний подано некорректно, тем более вызывает опасения, означает, что собственник там задумал другую высотность, плотность заселения и вообще все другое.