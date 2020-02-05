Неизвестные фрески Дионисия обнаружили под полом Успенского собора

Открытие, значимость которого трудно переоценить, состоялось в главном храме нашего государства. В Успенском соборе, где проходили все важнейшие государственные события, как то: венчание на царство, объявление митрополитов и патриархов, - реставраторы обнаружили... фрески Дионисия конца пятнадцатого века.

У Кушнера есть известное стихотворение о том, что фрески Помпеи для потомков сохранил пепел Везувия. Если бы не извержение, не дошли бы до нас ни погонщики, ни "золотые цветы и рыбы" ни изумительные цвета.

"Так спасибо тебе, волокнистый пепел, пемза, каменный дождь, угловая балка, сохранившие это великолепье", - писал поэт.

Примерно ту же хвалу можно воздать строительному мусору, каменным плитам и кирпичам, которые более четырехсот лет скрывали от нас фрески великого мастера. Ведь работу Дионисия и его учеников нашли под полом.

С 2017 года в соборе проходит реставрация, в рамках которой в соборе меняют полы, потолки, и инженерные коммуникации. В прошлом году в соборе меняли полы и под покрытием 19 века, примыкающим к стене, реставраторы обнаружили слой прекрасно сохранившейся живописи. Это и были первые фрески, выполненные в 1481 году Дионисием и его учениками.

Сейчас в музеях кремля ведутся работы по реставрации фресок.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Причем, строительный мусор, обнаруженные под плитами прекрасно защитил работу Дионисия. Она оказалась невредима и сохранила цвет.

Заместитель генерального директора по научной работе Андрей Баталов назвал событие уникальным:

- Столь древней живописи, да еще без поновлений и полностью сохранной мы еще не видели. Фресок пятнадцатого века почти нигде нет.

Все знают, что Дионисий - великий русский живописец, ученик Рублева. Наиболее значимый объем фресок остался разве что в Ферапонтовом монастыре, что в Вологодской области. Доподлинно известно, что в артель, возглавляемая Дионисием, расписывала Успенский собор в Москве. Но от первой древней росписи до наших дней мало что дошло. По крайней мере, так считалось до недавнего времени.

По узкой винтовой лестнице журналисты поднимаются в святая святых: пространство Похвальского придела. Наряду с сотрудниками музея, мы - первые, кто спустя пять веков получил возможность увидеть легендарные работы. Последним на них смотрел разве что что царь Алексей Михайлович.

- Именно при царе Алексее Михайловиче пространство придела было изменено, пересечено сводами и перестроено в ризницу. Это произошло через сто лет после написания фресок, - говорит хранитель собора Алексей Барков.

Крошечное помещение с трудом вмещает в себя пять человек. Держаться нужно ближе к центру: у стены пол проваливается и образует нечто вроде траншеи. Четкий белый след по периметру стены четко отделяет известную часть фрески от найденной.

Изображения обнаружены в северной и южной частях придела. Причем, небольшая верхняя часть, написанная Дионисием или его учениками - была известна раньше. Композиция от пола до потолка называлась "Поклонение Волхвов". Однако ниже реставраторы нашли часть фрески, на которой запечатлены и другие участники известных событий. Не только ангелы, которые принесли Христу пение и не только волхвы, которые принесли дары, но и - неожиданно - Пустыня и Люди.

- Теперь перед нами полная иллюстрация рождественской стихиры, - говорит Барков. - Вот эта полуобнаженная женщина олицетворяет Пустыню. Она держит ясли, подарок Христу. Изображенные люди - подарили младенцу Богородицу, которая происходит от людей. К сожалению, не сохранилось изображения Земли, подарившей Пещеру...

На противоположной, северной части стены, можно увидеть другую композицию, именуемую "Рождество Иоанна Предтечи". На ней запечатлены мать Иоанна, Святая Елизавета, и фигура служанки с младенцем Иоанном. Фреска может быть и шире, поскольку часть еще скрыта под полом.

Как рассказала корреспонденту "КП" директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, реставрация Успенского собора рассчитана на семь лет и продлится до 2023 года. Первым делом реставраторы обновили подкупольное и чердачное пространство, чтобы избежать возможности протечки. В настоящее время в соборе ведется работа с фресками. Стоя под строительными лесами, журналисты, подняв головы вверх, пообщались с реставратором Евгенией, милой улыбчивой девушкой.

- Я делаю довыборку, - охотно рассказала Евгения. - После промывки от пыли и копоти на фреске остались мелкие шпаклевочки от предыдущих реставраций. Я их очищаю. Работа - в радость. Фрески сохранились хорошо, шелушения мало.

Отметим, что посмотреть на работу реставраторов и, возможно даже пообщаться с ними, может каждый. На все время восстановительных работ Успенский собор Московского кремля будет открыт для посетителей, число которых, как отметила Гагарина "превышает мыслимые и немыслимые количества".

КСТАТИ

Днем ранее археологи рассказали о результатах раскопок на месте еще одного Успенского собора, но не Московского, а Тульского. Археологи изучили культурный слой кремля, остатки храма 17 века, сохранившиеся под землей и даже - старинное кладбище с захоронениями 500-летней давности. В том числе экспертам удалось даже воссоздать лица людей, живших на территории Тулы. Во время общения с журналистами руководитель экспедиции замдиректора института археологии РАН Ася Энговатова говорила о том, как важно в эпоху медиапространства иметь возможность увидеть подлинные свидетельства времени. "В противном случае, люди будут говорить о том, что мы живем в неправильное летоисчисление, ничего не было и все выдумки", - отметила специалист.

Журналисты согласно кивали, после чего одна работница СМИ подняла руку и на полном серьезе поинтересовалась, удалось ли археологам во время раскопок "найти следы ядерной катастрофы, произошедшей в 16 веке".