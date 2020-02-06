Новые проекты Москвы: Аквапарк с бассейном на крыше и жилье в бывшей типографии

Москомархитектура утвердила сразу несколько интересных идей проектных бюро. В центре и на окраинах столицы в ближайшие годы откроют новые развлекательные и жилые комплексы, прогулочные маршруты и детсады. Мы узнали, как они будут выглядеть.

СПА-КУРОРТ НА ВЫСОТЕ

Что построят: аквапарк площадью порядка 6 тысяч квадратных метров. Это будет трехэтажное здание с панорамным остеклением и крытой галерей с тонкими колоннами. В здании - много солнечного света, зеленая крыша с бассейном и прогулочной зоной.

Это будет трехэтажное здание с панорамным остеклением и крытой галерей с тонкими колоннами. Фото: archsovet.msk.ru

На подземном этаже - технические помещения, раздевалки и душевые, комнаты для сотрудников, а также спортивный зал, куда можно попасть с улицы. Между нижними и верхними этажами построят парадную лестницу. На первом этаже - еще один универсальный спортзал, кабинет врача. Здесь же - бассейн для взрослых размерами 25 на 10,7 метров с четырьмя плавательными дорожками. В детском бассейне размерами 9,7 на 3,05 метров смогут заниматься пловцы в возрасте от 7 - 10 лет. На втором этаже - спа-зона.

В здании - много солнечного света, зеленая крыша с бассейном и прогулочной зоной. Фото: archsovet.msk.ru

Где: в центре столицы в новом культурно-досугом комплексе на 2-й Звенигородской улице.

Когда: ориентировочно к 2022 году.

Для спуска к реке построят лестницу. Летом у воды поставят лежаки. Фото: aquatoria.com

ЛЕТОМ - ЛЕЖАКИ, ЗИМОЙ - КАТОК

Что построят: набережная с ландшафтным парком. Вдоль жилого комплекса обустроят прогулочный маршрут длиной около 800 метров. На нем появятся скамейки с подсветкой и USB-точками для зарядки гаджетов, газоны, клумбы, детская площадка и кафе. Для спуска к реке построят лестницу. Летом у воды поставят лежаки. Главной точкой станет центральная площадь в виде амфитеатра. В теплую погоду на ней будет работать концертная сцена, лекторий, открытый кинотеатр и выставочная галерея. А зимой - каток и ярмарочные павильоны.

Вдоль жилого комплекса обустроят прогулочный маршрут длиной около 800 метров. Фото: aquatoria.com

На нижних этажах соседних домов откроют рестораны и лаунж-кафе с открытыми верандами и панорамным остеклением.

Где: на Ленинградском шоссе, на берегу канала имени Москвы.

Когда: к 2022 году.

Жилой комплекс в здании бывшей типографии «Детская книга». Фото: archsovet.msk.ru

ПИОНЕРЫ И ЦИТАТА ЛЕНИНА НА ФАСАДЕ

Что построят: жилой комплекс в здании бывшей типографии «Детская книга». Старые цеха сохранят и после реконструкции превратят в общественные зоны. На одном из таких корпусов сохранят историческую мозаику 70-х годов прошлого века с кремлевскими звездами, красноармейцем, пионерами и цитатой Ленина. Раньше картину прятали за рекламными щитами. Для реставрации панно пригласили мастеров, которые раньше восстанавливали Свято-Данилов и Спасо-Евфимиев монастыри, Суздальский кремль.

Рядом с реконструируемыми цехами построят два новых корпуса. Здания будут высотой от 5 до 21 этажа. В них разместят не только квартиры и апартаменты, но и офисы, детсад, кафе на первых этажах. Под всем комплексом устроят автостоянку.

Где: на Сущевском валу.

Когда: в 2020 - 2021 году.

Двухэтажное здание украсят разноцветные силуэты игрушечных домиков. Фото: archsovet.msk.ru

ВСЕ В ДОМИКЕ

Что построят: детский сад на 125 мест. Двухэтажное здание украсят разноцветные силуэты игрушечных домиков. Эти конструкции станут еще и входными навесами, и крышей специальной площадки для колясок. На фасадах развесят панели «под дерево». В садике разместят пять групп для малышей, а также кабинеты логопеда, психолога, спортивный и музыкальный залы. Во дворе - игровые площадки и беседки для каждой группы, общая спортивная площадка.

В садике разместят пять групп для малышей, а также кабинеты логопеда, психолога, спортивный и музыкальный залы. Во дворе - игровые площадки и беседки для каждой группы, общая спортивная площадка. Фото: archsovet.msk.ru

Где: на ул. Лукинская, в 14 микрорайоне Ново-Переделкино на западе Москвы.

Когда: ориентировочно в 2021 году.