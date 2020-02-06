Все равно, что отрубить крылья птице: в Домодедово у музыкантов забрали 100-летнюю скрипку и альт

Музыканты Московской филармонии успешно выступили в Германии и вернулись с гастролей в Домодедово. Вот только таможню в аэропорте прошли не все. Инструменты двух музыкантов показались подозрительными, поэтому их изъяли для экспертизы. Об инциденте рассказала в соцсетях Елена Лаврская.

- Мы с коллегами прошли паспортный контроль и при пересечении таможенного контроля нас попросили открыть футляры, показать инструменты и паспорта на них. Большинство музыкантов прошли таможенную границу без проблем. Меня и еще одного скрипача задержал старший таможенный инспектор аэропорта Домодедово. Он предъявил претензию: инструментам 100 лет, нужно было поменять паспорт, - рассказывает скрипачка Елена Лаврская.

Музыканты стали возмущаться и попросили показать такой закон. Сначала получили отказ, а потом инспектор признал, что такового нет, но теперь будет и возвращать скрипку и альт отказался.

Елена Лаврская привезла в таможню заключение эксперта на альт. Но чудо не произошло – скрипку не вернули.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Может вы паспорт в подворотне купили? – засомневался инспектор.

В аэропорте музыканты пробыли около шести часов, уехали без инструментов. Елена Лаврская привезла в таможню заключение эксперта на альт. Но чудо не произошло – скрипку не вернули.

- Нас прилетело человек 80-100, точно сейчас не скажу, нас целый симфонический оркестр. Но задержали только меня и скрипача. Хотя не только у нас были инструменты, которым более 100 лет. Мне сказали, что я должна была поменять паспорт по достижению альта 100-летнего возраста, хотя я документ на инструмент получала в 2012 году и он на 10 лет. Срок годности у паспорта еще есть, в нем есть печать министерства культуры о том, что альт не представляет культурной ценности. Поэтому никаких вопросов ко мне не должно было быть. Видимо, сотрудник таможни что-то такое слышал, но не понял сути, - рассказывает «КП» Елена Лаврская.

- И что теперь, какова судьба вашего инструмента? – спрашиваю.

- Альт мне пока не вернули. Сказали, что экспертиза может занять около 20 дней, а у меня концерты же – ближайшие два в Москве.

- Что будете делать?

- Я попросила у подруги альт. Это хорошо, что он ей пока не нужен. Но мне-то нужно выступать. Лишить музыканта его инструмента – все равно, что отрубить крылья птице.

- А это ваш личный инструмент?

- Да, это мой альт. В оркестре есть инструменты, которые принадлежат филармонии. На таможне у меня спросили цену инструмента, но я не знаю, инструмент мне покупали лет 12 назад родители, когда я еще была студенткой. Тогда у меня только спросили: нравится или нет? И сколько сейчас стоит альт, это нужно идти в музей Глинки, спрашивать мастера о цене. Но я продавать его не собираюсь, поэтому не интересовалась стоимостью на сегодняшний день. в

- Что в итоге сказали в Домодедово?

- Сказали ждать 20 дней. Думаю, что раньше не вернут, раз сразу не пошли на компромисс. У коллеги такая же история. Его скрипке тоже более 100 лет, все документы были при нем, но пока он в оркестре без инструмента.