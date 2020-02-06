Малыша, родившегося в машине ДПС, выписали из больницы

Почти три недели в родильном доме провел Матвей, тот самый малыш, который появился на свет в машине ДПС. Да-да вместо акушеров были простые гаишники, а их служебная куртка заменила крохе первую пеленку. Напомним, Татьяна Острякова 17 января вместе с мужем ехала в роддом на такси. Когда машина попала в пробку, вызвали полицию. Беременную женщину и ее мужа пересадили в машину ДПС, но уже через несколько минут начались стремительные роды. Будущий папаша растерялся, а вот гаишники не сплоховали.

- Все правильно сделали , - хвалили их врачи скорой, которые пробрались через затор только через 10 минут после рождения малыша.

В роддом сотрудники ДПС Артем Саченко , Алексей Догадин и Михаил Юшкевич приехали с цветами и подарками.Фото: Иван МАКЕЕВ

Правда, в больнице крохе пришлось побыть чуть больше обычного. Он родился на несколько недель раньше срока. Выписку Матвея ждал не только счастливый отец, но и гаишники, принимавшие роды. В роддом Артем Саченко , Алексей Догадин и Михаил Юшкевич приехали с цветами и подарками.

- Мы решили, что подарок должен быть полезным и купили детское удерживающее кресло, - рассказал "КП" Любовь Высоцкая, руководитель пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Москве.

Домой малыш поехал с пристегнутым ремнем безопасности. Родители Матвея признались, что были рады снова увидеть смелых полицейских.

Родители Матвея признались, что были рады снова увидеть смелых полицейских.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это мой третий сын и приключения, с которыми он появился на свет мы с женой, конечно, никогда не забудем. Мы благодарны сотрудникам ГИБДД. Они для нас просто герои. Одного из них пригласили стать крестным папой, надеемся, что согласится, - рассказал "КП" отец мальчика, Игорь Остряков.

Многодетные супруги обязательно расскажут сыну историю его появления на свет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/759165" frameborder="0"></iframe> ГИБДД встретили из роддома малыша.Иван МАКЕЕВ

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