Сергей Янчуков рассказал, как коронавирус повлияет на бизнес в России

О том, что нас ждет в ближайшем будущем и каково это, вести бизнес с Китаем в столь непростое время, рассказал предприниматель, владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Валентинович Янчуков.

Последствия для всего мира

В декабре прошлого года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, вызванной новым вирусом 2019-nCoV. По последним данным число зараженных достигло 20,6 тысячи пациентов, при этом умерли 427 человек. Большая часть заболевших находится в Поднебесной, тем не менее, есть случаи заражения в других странах. В конце января стало известно, что китайский вирус обнаружен в России. Чем это обернется для российской экономики и бизнеса, объяснил эксперт и предприниматель Сергей Янчуков.

Китайский вирус 2020 года практически погрузил страну в оцепенение. Границы закрываются, авиасообщение сокращается, а на предприятиях продлены каникулы, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса. По мнению некоторых аналитиков, ситуация может иметь серьезные экономические последствия для всех стран, вплоть до крупного кризиса общемирового масштаба. Сергей Янчуков отмечает, чем дольше эпидемия будет продолжаться – тем серьезнее будут последствия не только для стран, которые сотрудничают с Поднебесной.

«Если в ближайшее время ситуация не поменяется, то вирус повлияет как на как на экономику Китая, так и на экономическую ситуацию его торговых партнёров. Вынужденное продление каникул на производствах, закрытие границ и сокращение воздушного сообщения – все это будет иметь экономические последствия для всего мира. Насколько они будут серьезные зависит от продолжительности эпидемии в первую очередь» – Сергей Янчуков.

Слабые точки

Распространение коронавируса 2020 в любом случае скажется на России, ведь наша страна тесно сотрудничает с Китаем. По мнению Сергей Янчукова, болевыми точками на фоне волны эпидемии станут цены на нефть и туристический бизнес. Сейчас российская нефть находится под давлением, ведь Китай – крупнейший рынок сбыта сырья, негативно сказывается и сокращение авиасообщения, которое естественно снижает потребление топлива. Туристический бизнес из-за эпидемии пострадает с обеих сторон. Сейчас Россия приостановила все пассажирское авиасообщение с Поднебесной, кроме четырех рейсов. Крупные частные турагентства также временно остановили работу с Китаем.

«Около 12 % российского экспорта приходится на Китай, поэтому большая продолжительность эпидемии окажет негативное влияние на экономику нашей страны. Самые слабые места – туристический бизнес и цены на нефть, ведь Китай – крупный потребитель российского сырья» – Сергей Янчуков.

Китайский вирус в России

В пятницу, 31 января, были официально зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом в России: в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших являются гражданами Китая.

Сергей Янчуков является владельцем бизнеса в Забайкальском крае, где был обнаружен один из первых случаев заражения китайским вирусом на территории России. По словам предпринимателя, его команда следит за распространением вируса и предпринимает все необходимые меры, чтобы не допустить заражения: на предприятиях действуют санитарно-эпидемиологические нормы. Самое главное – не допустить паники и оперативно реагировать на изменения.

«Часть нашего бизнеса находится в Забайкалье, где недавно был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Конечно, на это повлияла близость к Китаю. При таком раскладе, на мой взгляд, важно следить за ситуацией, но не паниковать. Мы держим руку на пульсе и готовы оперативно реагировать» – Сергей Янчуков.