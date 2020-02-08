2020-02-08T20:29:28+03:00
Происшествия

В Москве педагог спасла свою ученицу от самоубийства: Она написала ужасный пост в соцсетях

Девочка осталась жива, потому что учительница приехала к ней домой
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столице педагог спасла свою ученицу от самоубийстваВ столице педагог спасла свою ученицу от самоубийстваФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В столице классный руководитель спасла свою ученицу от самоубийства. Девочка вернулась со школы 6 февраля и написала в соцсетях о своих переживаниях.

- Она написала ужасный пост в соцсетях. Одноклассники рассказали своим родителям, а одна из мам позвонила мне, - сказала педагог.

Времени много не было. Классный руководитель быстро позвонила маме девочки, а сама поехала домой к школьнице. Об этом "Комсомольской правде" подтвердили в пресс-службе Департамента образования Москвы.

- Вечером девочка была дома одна в подавленном состоянии. Об этом она написала в социальных сетях. Увидев пост, одноклассники девочки передали информацию своим родителям, а те рассказали классному руководителю. Педагог незамедлительно связалась с мамой девочки и выехала домой к школьнице. В результате учитель смогла предотвратить непоправимую ситуацию, - рассказала инспектор Центрального административного округа Екатерина Федорович.

Сейчас школьница, по словам родителей, уже в порядке. Ей не нужна медицинская помощь, но некоторое время она побудет дома.

- В школу дополнительно приглашены специалисты Городского психолого-педагогического центра для работы с учениками. Мы находимся на связи с родителями девочки следим за ситуацией, - сказали в пресс-службе Департамента образования Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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