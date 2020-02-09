2020-02-09T13:10:02+03:00
Общество

Метро в Гольяново начнут строить в 2021 году

Новая станция сможет обслужить до 70 тысяч человек в день
Семен ЕЛЕНИН
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На этапе подготовки в условиях большого города один из самых сложных вопросов - перенос инженерных коммуникацийНа этапе подготовки в условиях большого города один из самых сложных вопросов - перенос инженерных коммуникацийФото: Артем КИЛЬКИН
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Синяя ветка метро, Арбатско-Покровская линия, в ближайшее время увеличится еще на одну станцию. За «Щелковской», которая сейчас является конечной на востоке города, появится станция «Гольяново».

- Продление линии метро до Гольянова находится на этапе проработки проектных решений, - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Основные решения с точки зрения размещения станции приняты. Понятны уже все технологические аспекты. Мы приступили к проектным работам и, я думаю, в течение 2020 года эти проектные работы завершим.

На этапе подготовки в условиях большого города один из самых сложных вопросов - перенос инженерных коммуникаций на территории, которую затронет строительство. Планируется, что в 2021 году стройка уже стартует.

Известно, что станция «Гольяново» сможет ежедневно обслуживать около 70 тысяч человек, половина которых - непосредственно жители района. Для многих из них после запуска новой станции ежедневная дорога к центру Москвы и обратно сократится на 40-45 минут - сейчас они тратят это время добираясь до «Щелковской» автобусами.

Напомним, что в программе развития московского метро на 2020-2023 годы запланировано строительство 38 новых станций и прокладка 90,4 км новых линий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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