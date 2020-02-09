2020-02-09T14:11:52+03:00
Общество

За год москвичи забрали из приютов более 3 тысяч собак и кошек

Годом ранее в добрые руки удалось пристроить на 400 животных меньше
Семен ЕЛЕНИН
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Несмотря на такие довольно серьезные цифры, в муниципальных приютах сейчас продолжают проживать более 17 тысяч брошенных людьми питомцевНесмотря на такие довольно серьезные цифры, в муниципальных приютах сейчас продолжают проживать более 17 тысяч брошенных людьми питомцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Департаменте Жилищно-коммунального хозяйства Москвы рассказали, сколько бездомных животных переехали из приютов к новым хозяевам за последний год. Напомним, на территории города сейчас действуют 13 приютов, в том числе муниципальных. В 2019 году благодаря работе волонтеров в добрые руки удалось пристроить 2330 собак и 828 кошек.

К слову, в 2018-м москвичи взяли их приютов примерно на 400 животных меньше.

Как сообщают в Департаменте ЖКХ, всего за последние пять лет удалось пристроить 12 тысяч собак и 3,5 тысяч кошек.

Правда, несмотря на такие довольно серьезные цифры, в муниципальных приютах сейчас продолжают проживать более 17 тысяч брошенных людьми питомцев.

- Новых животных в приюты привозят практически ежедневно, - рассказала «КП» владелица одного из частных приютов. - Меньше собак и кошек не становится. Причем я отмечу, что основная часть этих бедняг - вовсе не дворняги, а породистые животные. Но их тоже выбрасывают. Почему так происходит? Преступно легкомысленное отношение к своим питомцам. Многих покупают в качестве игрушек, но как только щенок или кошка начинает расти и требовать большей заботы, от них избавляются. В Новой Москве много историй, когда владельцы дач после летнего сезона просто оставляют на участках собак. Это большая проблема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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