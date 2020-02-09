Проекты Москвы на Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби: Реновация пятиэтажек, небоскребы «Сити» и метро

Сегодня, 9 февраля, в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), открылся Всемирный урбанистический форум World Urban Forum (WUF10). Он проводится с 2002 года в рамках программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) для обсуждения урбанизации и ее влияния на людей, города, экономику, изменение климата и политику.

В выставочном центре Абу-Даби на площади более 18 тысяч квадратных метров свои проекты и лучшие идеи представляют участники из 160 государств.

Среди более чем 15 тысяч делегатов - министры и мэры 50 городов со всего мира, известные архитекторы, ученые из ведущих университетов, художники и писатели, бизнесмены, эксперты ООН-Хабитат и общественные активисты. Тема WUF в 2020 году - «Города возможностей: соединяя культуру и инновации».

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ СТОЛИЦЫ

В крупнейшем международном событии, посвящённом городскому развитию, впервые участвует правительство Москвы. Интерактивный станд столицы занимает площадь около 400 квадратных метров. На нем проходит презентация масштабных проектов Москвы - развитие транспорта, реновация пятиэтажек, обновление промзон, развитие спортивных кластеров, парков и общественных пространств.

Для арабских участников форума обязательным пунктом уже стал осмотр московского макета небоскрёбов "Сити"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сегодня в церемонии открытия экспозиции Москвы на Всемирном урбанистическом форуме участвовали министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, руководитель городского Департамента градостроительной политики Сергей Левкин и временно поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас.

- Демонстрация на такой авторитетной площадке лучших практик градостроительного развития столицы, в числе которых и утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы реновации - это эффективный способ привлечь иностранные инвестиции, обменяться опытом, - сказал Сергей Левкин.

Стенд российской столицы осмотрели Маймуна Мохд Шариф, заместитель генерального секретаря ООН, руководитель программы ООН-Хабитат и Фалах Мухаммед Аль Абаби, глава департамента городского управления и транспорта Абу Даби (на фото).

Испанские разработчики объясняют технологии Smart Sity («умного города») на примере интерактивного образца городского района, построенного из легоФото: Светлана ВОЛКОВА

САМУЮ ВЫСОКУЮ ЖИЛУЮ БАШНЮ ЕВРОПЫ СТРОЯТ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Посетители московской экспозиции, особенно хозяева форума, с интересом рассматривают и обсуждают макет застройки «Сити» в центре столицы. В этом районе небоскрёбов сейчас строится самая высокая в Европе многофункциональная жилая башня высотой 405 метров с названием «One Tower». Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» планирует построить башню в течение ближайших пяти лет.

Новый небоскрёб в 103 этажа фактически станет городом в городе. На нижних этажах - магазины, кафе и рестораны, детский досуговый центр, а на верхних этажах - офисы, квартиры, общественные зоны. А на самой высокой точке здания - смотровая площадка с рестораном и панорамными видами.

- Не удивительно, что российская столица вызывает такой интерес у коллег со всего мира, - отметил Сергей Черемин. - Сегодня многим мегаполисам мира есть чему поучится у Москвы. Мы проведём на форуме ряд мероприятий, поделимся опытом и приглашаем всех на Московский урбанистический форум, который пройдёт летом.

МЕТРО ПОЕДЕТ СКВОЗЬ ЗДАНИЯ

Делегация Москвы в деловой программе WUF в партнерстве с Московским урбанистическим форумом проводит в Абу-Даби специальное мероприятие «Устойчивая трансформация мегаполисов. Опыт Москвы». В дискуссиях WUF стратегии развития городов обсудят вместе с руководителями столичного правительства международные эксперты Хазем Галяль, партнер PwC, Люси Сондерс, директор Healthy Streets, Майкл Ко, глава Центра городов для жизни (Сингапур).

На стендах многих участников урбанфорума представлены технологии Smart Sity («умного города»). Эта тема стала одной из главных на WUF. К примеру, компания Ineco из Испании привезла образец городского района из лего (на фото). Интерактивная модель управления подстраивается под конкретные ситуации на улицах и в зданиях. Датчики собирают данные о движении на дорогах, происшествиях, уборке мусора, парковках, обо всем, что влияет на жизнь горожан. В едином центре операторы быстро «разруливают» возникающие проблемы, например, если около жилых домов переполнены мусорные баки или машины собираются в пробку.

Проект скоростного воздушного метро будущего придумали в университете Джидды. Поезда поедут в том числе и сквозь зданияФото: Светлана ВОЛКОВА

Проект скоростного воздушного метро будущего разработали специалисты университета Джидды (ОАЭ). Линии будут проходить в том числе и сквозь здания, например, офисные центры и торгово-развлекательные моллы (на фото).

По оценкам международных экспертов, 60 процентов различных мест в мире, которые будут урбанизированы к 2030 году, еще не построены, поэтому сейчас есть возможность для правильного продуманного планирования. Возможные варианты "умного" развития городов обсуждают в эти дни участники Всемирного урбанистического форума World Urban Forum (WUF10).