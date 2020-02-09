Пассажиры Большой кольцевой линии метро сэкономят на поездках в среднем до 30 минут

9 февраля, в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), открылся Всемирный урбанистический форум World Urban Forum (WUF10). Впервые в нем участвует правительство Москвы. Среди главных проектов, представленных столицей, - строительство метро. На стенде Москвы все желающие могут с помощью интерактивной игры узнать о технологии прокладки тоннелей подземки.

- Строящаяся Большая кольцевая линия метро стала одним из самых крупных в мире проектов в области метростроения, - сказал председатель совета директоров "Мосинжпроект" (единый оператор программы развития московской подземки) Александр Горностаев. - После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Запуск только этого проекта позволит горожанам экономить на поездках в среднем до 30 минут.

По его словам, в столице специалистами "Мосинжпроекта" уже построено 83 километра новых линий, 42 станции и 10 электродепо.

- В прошлом году мы открыли четыре станции, а буквально через месяц пассажиров примут еще шесть станций метро, - сказал Александр Горностаев. - Сегодня в круглосуточном режиме возводятся 42 станции метро и восемь электродепо. На строительстве задействовано порядка 25 тысяч человек. Проект Большой кольцевой линии метро планируется завершить проект уже к 2023 году.

«Кроме того, сегодня начата работа над проектами новых радиальных линий метро - Коммунарской, Рублево-Архангельской и Бирюлевской», - отметил Александр Горностаев.

Напомним, Всемирный урбанистический форум (World Urban Forum) – это крупнейшее международное мероприятие по городскому развитию, проводимое один раз в два года в разных городах мира. Форум был основан ООН в 2002 году для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития городов, включая устойчивое развитие, урбанизацию, преодоление негативных последствий климатических изменений.

Главная тема форума в 2020 году - «Города возможностей: соединяя культуру и инновации». В этом году форум проходит на площадке Национального Выставочного Центра Абу-Даби и проводится ООН-Хабитат в сотрудничестве с Департаментом городского планирования и муниципалитетов Абу-Даби.