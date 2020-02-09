Международный турнир по керлингу на Красной площади выиграл москвич Александр Кириков

Дро, гриппер, вице-скип... Еще несколько лет назад скажи кому-нибудь в России такое - неправильно поймут, решат, что ругаешься. А сегодня многие знают, что это игровые термины керлинга - забавной ледовой игры с «камнями» и специальными щетками. И, между прочим, российские спортсмены сейчас в мире не на последних ролях. Что и было доказано в эти выходные на крупном международном турнире Red Square Classic 2020, который прошел на катке у Красной площади.

В столице России прошел Red Square Classic 2020Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этот чемпионат приехали 8 команд из 5 стран миру: помимо России за почетный кубок также поборолись керлингисты из из Австрии, Эстонии, Швейцарии, Италии. Борьба была упорной, но в финал сумели пробиться двое россиян - москвич Александр Кириков и петербуржец Алексей Тимофеев. В этом «дерби двух столиц» победа была за Москвой.

- В решающем матче сильнее был 39-летний Александр Кириков, - сообщила «КП» пресс-секретарь Федерации керлинга России Ирина Ерохина.

Российские спортсмены сейчас в мире не на последних роляхФото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, в прошлом Кириков - бронзовый призер Чемпионата Европы.

Стоит отметить, что вход на все поединки турнира был бесплатным. А помимо четырех дорожек, оборудованных для соревнований, организаторы турнира сделали еще две дополнительные для всех желающих - профессиональные керлингисты провели здесь серию мастер-классов для взрослых и детей.