2020-02-09T17:31:15+03:00
Спорт

Международный турнир по керлингу на Красной площади выиграл москвич Александр Кириков

В столице России прошел Red Square Classic 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
На этот чемпионат приехали 8 команд из 5 стран мируНа этот чемпионат приехали 8 команд из 5 стран мируФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Дро, гриппер, вице-скип... Еще несколько лет назад скажи кому-нибудь в России такое - неправильно поймут, решат, что ругаешься. А сегодня многие знают, что это игровые термины керлинга - забавной ледовой игры с «камнями» и специальными щетками. И, между прочим, российские спортсмены сейчас в мире не на последних ролях. Что и было доказано в эти выходные на крупном международном турнире Red Square Classic 2020, который прошел на катке у Красной площади.

В столице России прошел Red Square Classic 2020 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице России прошел Red Square Classic 2020Фото: Михаил ФРОЛОВ

На этот чемпионат приехали 8 команд из 5 стран миру: помимо России за почетный кубок также поборолись керлингисты из из Австрии, Эстонии, Швейцарии, Италии. Борьба была упорной, но в финал сумели пробиться двое россиян - москвич Александр Кириков и петербуржец Алексей Тимофеев. В этом «дерби двух столиц» победа была за Москвой.

- В решающем матче сильнее был 39-летний Александр Кириков, - сообщила «КП» пресс-секретарь Федерации керлинга России Ирина Ерохина.

Российские спортсмены сейчас в мире не на последних ролях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские спортсмены сейчас в мире не на последних роляхФото: Михаил ФРОЛОВ

К слову, в прошлом Кириков - бронзовый призер Чемпионата Европы.

Стоит отметить, что вход на все поединки турнира был бесплатным. А помимо четырех дорожек, оборудованных для соревнований, организаторы турнира сделали еще две дополнительные для всех желающих - профессиональные керлингисты провели здесь серию мастер-классов для взрослых и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Акатьева, Валиева, Усачева - последние: стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020
«КП» публикует стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске и итоги короткой программы [видео]
Поза рыбы в йоге: техника выполнения и польза
В конце занятия по йоге после перевернутых асан преподаватель обычно просит выполнить именно это упражнение - позу рыбы. Матсиасана и правда по форме своей напоминает рыбу и происходит от слова матсья (рыба) с санскрита
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Новости 24
Москвичам пообещали «мрачную оттепель»
В субботу в столичном регионе похолодает до минус 12 градусов
Москва станет лидером в области регулирования искусственного интеллекта
Синоптики рассказали о погоде в выходные
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом
Продолжительность рабочего дня московских таксистов ограничат
Собянин: Совместно с ГУВД пресекли нарушения в обороте онкопрепаратов
В Москве автослесаря придавило машиной, слетевшей с домкрата
Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели и гололедице
Пожар на свиноферме в Подмосковье потушен
Станцию «Смоленская» на синей ветке закроют до лета 2021 года
Погода в Москве на 6 февраля 2020 года: встречайте метель
В Подмосковье мужчина с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына
Пьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенка