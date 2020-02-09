В Подмосковье после массовой драки со стрельбой в больницу увезли двух мигрантов

Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах жаркой потасовки, которая произошла в Сергиевом Посаде в ночь на воскресенье.

- В кафе «Звездочка» на Институтской улице за соседними столиками отдыхали две группы мужчин, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - С одной стороны сидели местные, с другой - приезжие из Средней Азии. Слово за слово, началась потасовка. Выскочили на улицу.

У кого-то из парней оказался травматический пистолет. Когда грянули выстрелы, очевидцы принялись звонить в полицию.

Правда, к моменту приезда патрулей, у кафе остались лежать только раненые - двое молодых граждан Таджикистана. Их обоих доставили в больницу.

В главке подмосковной полиции бласти информацию о пострадавших подтверждают. Но без подробностей.

- На данный момент проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Московской. - Личности всех участников конфликта устанавливаются.