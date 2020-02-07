Нехватка «Хлеба и масла» привела в «ГогольМоголь»

Угол Гоголевского и Сивцева Вражка, где аренда квадратного метра стоит как целая квартира в каком-нибудь Отрадном! Вот такой, понимаешь, «ГогольМоголь», под крышей которого соединились пекарня и кулинария, кофейня и бистро, суши-бар и винотека.

Он открылся меньше двух недель назад, и уже обрел завсегдатаев, среди которых и молодежь, и пенсионеры. Первые «зависают» здесь, коротая время, вторые не засиживаются – они пришли, чтобы купить домой что-нибудь вкусное.

А открыли «вкусный магазин» предприниматели Павел и Юлия Коробко, известные многим москвичам по кафе-пекарне «Хлеб с маслом», что в Леонтьевском переулке. На новой территории супруги с удвоенной энергией воплощают свежие идеи и выводят семейный бизнес на новый уровень. Причем, в буквальном смысле слова: «ГогольМоголь» расположен на двух этажах, и благодаря большей, чем в «Хлебе с маслом» площади (1088 против 180 кв.м.), не ограничивает полет фантазии своих создателей.

Автор фото: Наталья ГАРЦЕВА

Все бы ничего, но цены… Замануха первых дней после открытия? Оказалось, нет. Из Леонтьевского Павел и Юлия переместили на Гоголевский не только часть сотрудников и формат заведения (в расширенном виде), но и демократичные цены.

-Цены такие, потому что больше половины всего, что здесь представлено, производится на месте. Например, наш бариста заказывает не готовый кофе, а едет, выбирает и покупает зеленый, отдает на обжарку, - рассказал Павел Коробко, - Почему открылись в этом месте? Раньше мы с Юлей жили недалеко, и здесь не было ничего, где можно было бы за умеренные деньги посидеть, попить кофе, перекусить.

Есть в «ГогольМоголе» то, чего обычно не бывает в демократичных заведениях - характерный для респектабельных заведений экзотический уголок: на дне аквариумов с морской водой представлены устрицы, еще какие-то съедобные моллюски, морские ежи.

-Были большие сомнения – надо ли это. Как сохранить моллюсков живыми, и вообще, что это такое - сахалинская устрица?! Когда поступила первая партия, я лично их дегустировала, проверяла качество, - вспоминает Юлия Коробко.

Автор фото: Наталья ГАРЦЕВА

Здесь любой продукт, будь то сложносоставный «Наполеон», народная «Картошка», или авторский пирог оказывается на витрине в результате долгих поисков идеальной рецептуры. Как говорит Юлия, ей очень не хочется когда-нибудь услышать от посетителя «не понравилось». Поэтому здесь работают только те, кто способен взаимодействовать с ней на одной волне. И это - не персонал, а скорее команда, в которой каждый является не исполнителем, а активным игроком. Например, бариста Фуад Джабаров создал дизайн барного меню и меню паназиатской кухни, хотя это в его обязанности не входит. Он пришел сюда из «Хлеб и Масло».

-У меня 7-летний опыт работы с кофе. Была и своя кофейня на Тульской. Но бизнес-план был кривой, ничего не просчитал нормально, так что пришлось закрыться. А буквально через день после закрытия мне позвонил Павел и пригласил на собеседование, - вспоминает Фуад, - Набираюсь опыта, налаживаю деловые контакты. Возможно, когда-нибудь попробую снова открыть свое дело. Хотя и без того чувствую себя отлично: в этой сфере у нас тут, думаю, максимальная зарплата по Москве.

Бренд-шеф «ГогольМоголь» итальянка Ива Роспи до переезда в Москву работала в Ялте, в пятизвездочном «Мрия Резорт&СПА».

-Я еще не успела познакомиться с Москвой и климат оценить. Потому что мы недавно открылись – некогда. Сейчас моя главная задача – набрать команду на кухню. Тех, кто будет готовить обеды и ужины и работать на гриле, - рассказала Ива Роспи.

Автор фото: Наталья ГАРЦЕВА

А задача эта непростая. О чем рассказал и Павел Коробко в разговоре с руководителем департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексеем Фурсенко, который приехал в «ГогольМоголь» с деловым визитом.

Такие встречи проходят регулярно - власти Москвы стараются формировать систему поддержки и взаимодействия с бизнесом на основе пожеланий и предложений самих предпринимателей и жителей.

-Самая большая сложность у нас, как и в любом бизнесе – это кадры. Мы решились на расширение, только поняв, что у нас сложилась команда, есть костяк кадров, с которыми мы можем реализовать новый проект, - рассказал Павел Коробко.

Способствовала открытию и помощь города. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступил поручителем по кредиту. Сумма для малого бизнеса немалая - 48,3 млн рублей. В случае с открытием обычного ресторана, или кафе, потребовалось бы меньше. Но, когда открывают ресторан или кафе, 30% занимают технологии, и 70% - посадочные места. В «ГогольМоголе» всё наоборот. Из-за больших вложений в оборудование такая сумма и получилась. Но оно того стоило: например, пекари просто в восторге от новых шведских печей.

Но все же успех определяет не «железо», а мозги, которые им управляют.

«В скором будущем мы собираемся реализовать в “Технограде” отдельные образовательные программы по компетенциям, связанным с общепитом. В планах — расширить спектр таких программ. Мы собираемся привлечь к участию в них больше предпринимателей, которые могут сформировать для себя команду. Потому что Департамент — не образовательная организация. Наша задача — помочь специалисту с базовыми навыками достичь уровня, который необходим конкретному работодателю», — рассказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он также сообщил, что уже в феврале на сайте департамента mos.ru/dpir/ открывается прием заявок от работодателей на компенсацию затрат по обучению своих сотрудников. Компенсация достигает 95% от суммы, потраченной на образование (до 120 тысяч рублей).