Какие тайны скрывают Некрасовская библиотека и палаты князей Юсуповых

В этом году столичной библиотеке имени Николая Некрасова исполнится сто один год. За это время она сменила несколько адресов. Сначала располагалась в квартире юриста Рабиновича, сбежавшего во Францию. Это Новая Басманная улица. Именно там основатель будущей Некрасовки Александр Покровский сформулировал десять качеств хорошего библиотекаря. Среди них «энергия, хороший характер, такт, терпимость к чужим мнениям, привычка жить ради общества» и так далее (во были времена!).

Затем фонды переехали на Арбат, поскольку старые помещения не могли вместить всех желающих. Спустя несколько лет, после войны, Некрасовка насчитывала уже более 44 тысяч зарегистрированных читателей.

И вновь потребовала переезда. На этот раз в бывшую усадьбу княгини Анны Салтыковой на Тверском бульваре (о ней и пойдет речь в этой заметке). Второй деревянный этаж снесли и возвели вместо него каменный. Просторные залы особняка заставили книжными полками и стеллажами. Однако в конце 1990-х библиотеке в очередной раз пришлось переехать, так как салтыковский особняк решили реконструировать. Некрасовка перебралась на улицу Бауманскую, где она находится и по сей день. А вот двухэтажный дом на Тверском бульваре так и стоит прикрытый защитной сеткой, являясь меж тем федеральным памятником архитектуры.

Недавно в Сети появился видеоролик, снятый блогерами «Архнадзора». Молодые люди ночью проникли в этот особняк и прошлись с фонарями по заброшенным помещениям.

ДОМ ВООБЩЕ-ТО НАХОДИТСЯ ПОД ОХРАНОЙ

Обычно такие заброшки можно встретить где-нибудь за городом - на лоне природы. А тут всего один километр до Кремля. Двенадцать минут пешком. А до Министерства культуры вообще сто метров.

Главная дверь в особняк оказалась закрытой. На ней висит табличка «объект находится под охраной (ассоциация ветеранов боевых действий МВД РФ «Держава»). Я позвонил и собрался уже было уходить. Но тут замок щелкнул и передо мной появился человек в форме. Лет сорока. Зовут Алексей. Дежурит на объекте круглосуточно. А попросту живет здесь.

Табличка на закрытой входной двери.Фото: Павел КЛОКОВ

- Блогеры, - говорит, - проникли в дом незаконно. Пока я убирал во дворе мусор, они чем-то подковырнули дверь. И не стали снимать на видео мой закуток на первом этаже - с кухонькой и телевизором (который у меня постоянно работает). Явно же видели, что охрана есть.

В общем расстроился Алексей. Активисты и сталкеры постоянно лезут на его территорию. Спрашивают про реставрацию и ремонт. А ему-то откуда знать. Его дело охранять.

Такой большой интерес к особняку возникает неслучайно. Известный архитектор Матвей Казаков называл его в свое время одним из лучших частных домов Москвы, переживших нашествие французов (вообще-то это был целый комплекс зданий, но теперь многие из них утрачены). Фасад бывшей некрасовки (южный главный дом) поначалу выполнили в строгом классическом стиле. Позже, в начале 20 века, оформили в стиле модерн.

Интересно, но работники из кафешки напротив понятия не имеют, что это за дом такой «погружен во мрак».

- Я эту защитную сетку даже не замечала, - призналась официантка по имени Настя. - Видимо, настолько к ней привыкла, что и внимания не обращаю.

А сетка, надо сказать, тоже сильно поизносилась. Во многих местах порвана и разрисована уличными малевичами. На углу - сквозь узкую щель - я заметил пыльную табличку с надписью: «Уважаемые москвичи и гости столицы! Приносим извинения за временные неудобства, связанные с проведением археологических изысканий».

Временные - это с 2002 года.

Адрес: Тверской бульвар, 27/1.

Статус: объект культурного наследия федерального значения.

Год постройки: 18-19 век.

ОФИЦИАЛЬНО

«ОБЛИК ПРЕДПИСАНО СОХРАНИТЬ»

- Бывшее здание библиотеки имени Некрасова на Тверском бульваре сейчас отключено от коммуникаций, - сообщили «КП» в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы. - Оно находится в удовлетворительном состоянии. Все конструкции работоспособны. Для начала реставрации собственнику предстоит провести научно-исследовательские работы, а затем первичные противоаварийные работы (по информации «КП», владелец - юридическое лицо, - прим. Авт.). Вместе с тем он (собственник) уже получил акт технического состояния. И в нем прописаны сроки, в которые памятник должен быть сохранен. До октября 2020 года собственнику предстоит представить в Мосгорнаследие проект противоаварийных и реставрационных работ, где его рассмотрят специалисты. А до 2022 года (после согласования с Департаментом) должна быть проведена комплексная научная реставрация.

ЗДЕСЬ ПУШКИН ЖИЛ И ДОМ ТАТЬЯНЫ В СВОЕМ РОМАНЕ ОПИСАЛ

Еще один особняк, за судьбу которого переживают активисты, расположен в Большом Харитоньевском переулке. Это небезызвестный дворец Волковых-Юсуповых, обросший легендами, как снежный человек космами. В одной из них говорится, что эти палаты возвели по приказу Ивана Грозного. А не в 17 веке, как пишут в официальных документах. Якобы царь-батюшка охотился в этих местах и у него упала шапка на снег. Решив, что это знак, государь велел построить на этом месте охотничий дом. Под ним прорыли подземные ходы, из которых впоследствии Иван Васильевич выходил в одежде обыкновенного смерда к толпе и подслушивал, что о нем судачит народ.

Особняк Волковых-Юсуповых расположен в Большом Харитоньевском переулке.Фото: Павел КЛОКОВ

До недавнего времени в здании работал музей. Можно было буквально прикоснуться к старине. Планировка почти полностью сохранилась (вместе со сводчатыми потолками комнат и изразцовыми печами).

- Каменных жилых зданий, относящихся к эпохе Московской Руси (конец XV – XVII вв.), в столице насчитывается несколько десятков, - говорят сотрудники музея. - Однако большинство из них сохранились лишь фрагментами. Многие перестроены. Юсуповский дворец почти полностью сохранился.

На входе меня вновь встречает охранник:

- Музей закрыт.

- Да мне хотя бы снаружи посмотреть.

- Это пожалуйста. Вы, главное, билеты не покупайте в интернете. Сейчас оживились мошенники. Продают их целым группам. Те приезжают на экскурсии. А на двери замок. На сайте же указано «больше не работает».

Судя по покрытой льдом лестнице, гостей здесь не ждут.Фото: Павел КЛОКОВ

Я обошел живописное здание вокруг. Заметил свет в одном из окошек. Долго стучал, но никто не открыл. На стене мемориальная доска «здесь жил Александр Пушкин». А вот это уже правда. С 1801 по 1803 годы отец поэта Сергей Львович снимал здесь флигель. Несмотря на то, что Саша в это время был очень юн, в стихах он не раз обращался к этим местам. Скажем, на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков до войны находился деревянный домик. И якобы именно в нем остановилась Татьяна Ларина с матерью, приехав в одной из глав «Евгения Онегина» в Москву на ярмарку невест («… В сей утомительной прогулке проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился…»).

На одном из крылечек между колоннами я обнаружил несколько современных кресел на колесиках и старинный стол. Круглый. И, по-моему, дубовый. Не иначе как в карты здесь играют. Летом, когда проезжую часть не видно из-за сада, здесь, наверное, особенно хорошо.

Официально свое закрытие в музее палат Юсуповых объясняют так:

«Дворец не работает в связи с профилактическими мероприятиями технического состояния здания, а также мониторингом коммуникационных систем».

Ниже приписка «на неопределенный период».

На самом деле корни уходят глубже. Пятнадцать лет назад все это богатство продали компании «Межрегионпроект», но в 2007-м сделку признали незаконной. Суд вернул дворец Сельхозакадемии, которая пребывает сейчас в составе Российской академии наук. У РАН денег нет не то что на реставрацию, но даже на текущее содержание. Подали иск с просьбой взыскать с «Межрегионпроекта» 600 млн рублей. Ведь тот, получается, два года пользовался памятником архитектуры незаконно. Однако коммерсанты платить отказываются. Более того, дворец, в котором жил Пушкин, согласно документам Росреестра, официально числится частным (Росимущество пытается вернуть его в федеральную собственность).

Пока идут судебные разбирательства. Скорей бы они уже закончились, и началась реставрация уникального здания.

Здание определенно заждалось ремонта.Фото: Павел КЛОКОВ

Адрес: Большой Харитоньевский переулок, 21, строение 4.

Статус: Объект культурного наследия федерального значения.

Год постройки: 17 век.

КАК ЗДАНИЯ ОБНОВЯТ В ЭТОМ ГОДУ

- исторические особняки на Пречистенке (дом Голхвастова и флигель усадьбы Самсонова);

- столетний корпус Боткинской больницы (после реставрации в 11-м корпусе расположатся все отделения нефрологической службы);

- доходный дом Иосифа Кальмеера на Поварской улице;

- фасады Дворца культуры ЗИЛа;

- участок Китайгородской стены от Птичьей башни на углу гостиницы «Метрополь» до станции метро «Площадь Революции»;

- здание бывшей Басманной полицейской части;

- исторические здания в Коробейникове переулке (бывший кухонный корпус «Товарищества мануфактур Ивана Бутикова»);

- научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова (бывшая усадьба немецких промышленников и благотворителей)

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