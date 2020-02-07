В Шереметьево таксисты-терминаторы возят за 3000 рублей из одного терминала в другой

Новую схему обмана пассажиров придумали таксисты в "Шереметьево". Аэропорт расширился - появились терминалы B и C, в связи с этим и дополнительные маршруты. Кто-то прилетает в терминал D (международные рейсы) и делает пересадку, вылетая из терминала B (внутренние рейсы). В суматохе пассажиры спрашивают: "Как добраться?" И тут как тут таксисты, которых уже прозвали "терминаторами" (возят от одного терминала к другому).

- Мне сказали, что ехать 12 км и предложили заплатить 3000 рублей. Да, это же цена билета в Ростов-на-Дону. Я сказала, что дороговато. В итоге, за 2400 рублей меня довезли из терминала Е до В. Это потом подруга мне сказала, что меня развели и я могла доехать бесплатно, - говорит Оксана Меньшова из Саратова.

А доехать действительно можно было бесплатно, ведь для перемещения между терминалами B, C и D, E, F в аэропорту построили подземный межтерминальный переход. Он находится прямо под летным полем и работает по принципу метро – пути и вагоны. Доехать можно всего за 4 минуты.

Провожу эксперимент, иду из терминала F до терминала B. Спрашиваю у сотрудницы в форме, как добраться до терминала B.

- Вы идите по стрелочкам, не потеряетесь, - говорит сотрудница Шереметьево.

- Может быстрее выйти на улицу и ловить такси? - спрашиваю.

- Нет. Тут минут 8-10 пешком. А там дальше увидите спуск по эскалаторам к метро.

Действительно на всем пути была навигация и был значок поезда с рельсами. Но только стоит попасть на таксистов, как начинается: "Куда поедем?"

- Мне в терминал B надо, - говорю таксисту.

- Могу довезти. За 1500 рублей поедем?

Смотрю в "Яндекс.Такси". Путь от терминала D до B навигатор прокладывает через Международное шоссе, всего 18 минут и заплатить придется за машину эконом 366 рублей. И то дешевле.

Те, кто летают из Шереметьево часто, конечно, не попадут на такую аферу. А вот на незнании других пассажиров таксисты пытаются подзаработать наглым образом.

Официальный ответ «Шереметьево»

- Представители аэропорта Шереметьево и авиакомпаний не предлагают услуги заказа такси в терминалах аэропорта. Общедоступная зона аэровокзала открыта для всех граждан, - сказали в пресс-службе «Шереметьево».

К тому же в аэропорту сказали, что обращения от пассажиров не поступали. Оно и понятно, что обманутые люди узнали о том, что переплатили, когда покинули «Шереметьево». Пассажиры и подумать не могли, что добраться от северного до южного терминала можно через переход (в вагоне метро) за 4 минуты и бесплатно.

- Просим пассажиров проявлять бдительность и в подозрительных случаях обращаться к представителям полиции в аэропорту с требованием немедленного реагирования. Телефон ЛУ МВД Шереметьево: +7 (495) 578-22-55.