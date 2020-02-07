В Москве открыли детский технопарк "Менделеев Центр"

Детские технопарки в Москве появились всего четыре года назад, но уже успели завоевать огромную популярность. Очередной открыли на базе Российского химико-технологического университета им. Д.Менделеева (РХТУ). Он получил название "Менделеев Центр". На открытие 7 февраля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Когда я учился в школе, предмет "Химия" был самым нелюбимым предметом, сложно понимаемым. Вот если бы была такая лаборатория, то я думаю, что было гораздо интереснее. Такие совместные площадки между школой, вузами и профильными предприятиями в городе становятся все более и более популярными. Там уже десятки тысяч посещений школьников, и это люди, которые начинают понимать, что это за профессия, какова ее специфика, насколько им это ложится по душе, и, естественно, это помогает сделать вывод при поступлении в вуз, - сказал Сергей Собянин.

Школьники смогут познакомиться с фундаментальными знаниями химии и получить практические навыки применения современных химических технологий.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Детский технопарк "Менделеев Центр" расположен по адресу Миусская площадь, дом 9, строение 12. Около полувека в этом здании 1917 года постройки работал информационно-библиотечный центр РХТУ. Теперь это увлекательное пространство для школьников. Образовательные программы охватывают коллоидную и "зеленую" химию, экологию, фармацевтику, наноматериалы, информационные технологии.

Детский технопарк "Менделеев Центр" расположен по адресу Миусская площадь, дом 9, строение 12. Около полувека в этом здании 1917 года постройки работал информационно-библиотечный центр РХТУ. Теперь это увлекательное пространство для школьников.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Школьники смогут познакомиться с фундаментальными знаниями химии и получить практические навыки применения современных химических технологий. У нас могут заниматься старшеклассники и студенты колледжей в возрасте 14-18 лет. Есть и программы для учащихся младших классов в возрасте от 7 до 13 лет. Ждем ежегодно около 1 500 школьников, - рассказали в детском технопарке "Менделеев Центр".

Образовательные программы охватывают коллоидную и "зеленую" химию, экологию, фармацевтику, наноматериалы, информационные технологии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр города отметил, что в Москве уже работает 18 технопарков, в 2020 году планируют ввести еще два - в сфере транспорта и промышленного дизайна и в сфере реверсивного инжиниринга и комплексной безопасности. Сергей Собянин отметил важность создание детских технопарков, ведь это часть большого проекта интеграции вузов и городских школ.

Сергей Собянин отметил важность создание детских технопарков, ведь это часть большого проекта интеграции вузов и городских школ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Есть еще целая система инженерных, медицинских, научных классов школ. Это тоже предпрофильное образование, в котором тоже участвуют и вузы, и наши промышленные партнеры. В результате создана целая система, огромная сеть предпрофессионального образования на стыке с высшим образованием, - напомнил мэр города.

КОНКРЕТНО

В структуре технопарка "Менделеев центр" создано пять лабораторий:

- Технологии – совершенствование существующих и создание новых технологий синтеза материалов, апробация и внедрение новых методов исследований материалов;

- Материалы – разработка новых материалов, исследование свойств и характеристик различных объектов;

- Наноматериалы и фотоника – исследование физико-химических свойств оптических материалов, включая наноматериалы, с использованием современных методов и приборов;

- Химия. Старт – получение фундаментальных знаний в области химии, дополняющих школьный образовательный курс, лабораторные практикумы с использованием новейшего оборудования;

- Химия. Старт. Мини – первое знакомство с химией, свойствами веществ и материалов для школьников младших классов.