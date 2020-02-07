2020-02-07T19:01:28+03:00
Происшествия

"Он играл в баскет, а потом схватился за сердце": в Подмосковье девятиклассник умер на уроке физкультуры

У 14-летнего парня был порок сердца, но врачи не запрещали ему заниматься спортом
Анастасия ВАРДАНЯН
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Врачи приехали быстро, но реанимировать 15-летнего подростка не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание сердца. Фото: Типичный ПодольскВрачи приехали быстро, но реанимировать 15-летнего подростка не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание сердца. Фото: Типичный Подольск
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Трагедией закончился урок физкультуры в Толбинской школе поселка Молодежный Подольского района Московской области. Ученики девятого класса играли в баскетбол, и за несколько минут до звонка одному из ребят стало плохо.

- Никита схватился за сердце, весь посинел. Кое-как дошел до лавочки, сел и просто отключился. Учитель откачивал его, а мы сразу в "скорую" начали звонить, - рассказал "КП" одноклассник погибшего мальчика, который просил не называть его имя.

Врачи приехали быстро, но реанимировать 15-летнего подростка не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание сердца.

- Изучение медкарты школьника показало наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен, - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - В настоящее время следователями опрашиваются работники и ученики школы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Как удалось выяснить "КП", у подростка всего около года назад диагностировали порок сердца.

- Он говорил, что это несерьезно якобы связано с переходным возрастом. Родители его по врачам таскали. Но ему в итоге даже освобождение от физкультуры не дали, - продолжил рассказ одноклассник мальчика.

Родители погибшего школьника сейчас находятся в шоковом состоянии. Семья мальчика вполне благополучная. Да и о самом Никите в школе только хорошие отзывы. Парень хорошо учился, как и все его сверстники, увлекался компьютерными играми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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