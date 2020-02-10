Суд оправдал экс-директора фабрики «Меньшевик», которого обвиняли в убийстве охранника

Дело об убийстве сотрудника ЧОП на московской фабрике «Меньшевик» завершилось оправдательным приговором. Мосгорсуд сегодня оправдал бывшего директора предприятия Илью Аверьянова, который проходил по громкому делу в качестве обвиняемого.

Напомним, сотрудник ЧОП Алексей Осипов был убит в декабре 2017 года. Кредиторы Аверьянова, у которых бизнесмен занимал деньги под залог здания своей кондитерской фабрики, в то утро пришли в «Меньшевик» на Иловайской улице в сопровождении судебных приставов и нескольких сотрудников ЧОП. По версии Аверьянова группа мужчин пыталась провести рейдерский захват его бизнеса, он достал из сейфа карабин «Сайга» и заявил, что будет защищаться. В сутолоке прозвучало несколько выстрелов. Одна из пуль попала в Осипова. Аверьянов отказался сдаваться в полиции, сумел сбежать из здания и ещё около суток скрывался.

По версии следствия, стрелял Илья Аверьянов. Однако в суде бизнесмен и его адвокаты сумели убедить присяжных, что выстрел произошёл случайно, когда нападавшие пытались отнять у директора «Меньшевика» оружие. Две недели назад присяжные обьявили свое решение: невиновен. Тогда же просидевший в СИЗО более двух лет Илья Аверьянов был отпущен на свободу прямо из зала суда.

Сегодня Мосгорсуд вынес оправдательный приговор.

Отметим, что пока шло следствие, суды окончательно передали здание бывшей кондитерской фабрики «Меньшевик» кредиторам Аверьянова. Сейчас его сдают под офисы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

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