Влюблять в себя любых людей научат нынче москвичей

11 февраля, вторник

Во флагманском офисе «Мои документы» в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) пройдет семинар «Эффективное управление экономикой бизнеса». Участники разберутся, как грамотно управлять финансами.

Начало в 19.00.

Нужна предварительная регистрация.

12 февраля, среда

Флагманский офис «Мои документы» в ЦАО приглашает на серию семинаров цикла «Центр красоты и здоровья: как преуспеть в этом бизнесе?». Занятия рассчитаны на предпринимателей, занимающихся обслуживанием клиентов в сфере красоты и здоровья. Тема занятия - «Современные тренды в развитии салонного бизнеса».

Начало в 17.00.

Нужна предварительная регистрация.

13 февраля, четверг

Центр госуслуг «Мои документы» района Матушкино (Зеленоград, корпус 128) приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению открыток к 23 февраля, который проведут специалисты центра поддержки семьи и детства «Зеленоград». Дополнительно можно будет получить консультацию психолога.

Начало в 17.00.

Регистрация не требуется.

В центре госуслуг района Ломоносовский (улица Гарибальди, дом 6, корпус 1) пройдет мастер-класс «Открытка к Дню всех влюбленных!».

Начало в 15.00.

Регистрация не требуется.

Принять участие в мастер-классе по изготовлению валентинок можно будет в центре госуслуг районов Нагорный и Нагатино-Садовники (Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4). Начало в 13.00.

Регистрация не требуется.

14 февраля, пятница

Центр госуслуг районов Богородское и Метрогородок (Открытое шоссе, дом 8) приглашает всех желающих изготовить яркие валентинки своими руками к празднику. Сделать это можно в течение всего дня - с 8.00 до 20.00.

Регистрация не требуется.

Как плести косички, расскажут в центре госуслуг района Хамовники (Смоленский бульвар, дом 24, строение 1). Мастер-класс рассчитан на юных посетителей.

Начало в 12.00.

Регистрация не требуется.

В центре госуслуг района Москворечье-Сабурово (Пролетарский проспект, дом 18) и офисе «Мои документы» района Бабушкинский (улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1) всех желающих научат делать валентинки.

Начало в 12.00.

Регистрация не требуется.

Во флагманском офисе ЦАО пройдет семинар «Бизнес-пикап: как влюблять в себя людей». На нем расскажут, как очаровать любого собеседника и добиться своих целей. Также слушатели смогут преодолеть страхи и научатся распознавать невербальные знаки коммуникации.

Начало в 19.00.

Регистрация не требуется.

15 февраля, суббота

Центр госуслуг района Братеево (улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3) приглашает на мастер-класс по рисованию и созданию оригинальных поделок своими руками в технике эбру.

Начало в 12.00.

Регистрация не требуется.

Основам макияжа научат в центре госуслуг района Братеево (улица Борисовские Пруды, дом 18, корпус 3).

Начало в 12.30.

Регистрация не требуется.

Семинар «Кнут и пряник. Как управлять менеджерами по продажам, чтобы они работали на полную катушку» пройдет во флагманском офисе ЮЗАО. На нем расскажут, как мотивировать сотрудников и организовать продажи.

Начало в 14.00.

Нужна предварительная регистрация.

16 февраля, воскресенье

Во флагманском офисе ЦАО организуют семинар «Как не ошибиться с кредитом на развитие бизнеса? Какова же ставка?». Слушатели узнают, на что стоит обратить внимание в кредитном договоре и стоит ли компании оформлять дополнительные финансовые обязательства.

Начало в 12.00.

Нужна предварительная регистрация.

О том, как заполнить документацию для контрагентов и выставить счет, товарную накладную, акт, расскажут на семинаре «Нужен ли бухгалтер ИП и ООО?» во флагманском офисе ЮЗАО.

Начало в 12.00.

Нужна предварительная регистрация.

Внимание!

Регистрация на мероприятия на сайте mbm.mos.ru/education.

Что еще

Традиционно гостей ждут на компьютерных курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома». Там расскажут, как передавать показания приборов учета, записываться онлайн на прием в государственные учреждения и многое другое. Регистрация не требуется.