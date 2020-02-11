Как экономить в московском метро?

Мы выяснили, как оптимально расходовать деньги при поездках в столичном подземном транспорте, стоит ли покупать абонемент и какой лучше выбрать, если вы ездите часто или только на работу и домой, и как лучше оплачивать проезд тем, кто живет около офиса.

Разовая поездка

Как правило, пассажиры, которые редко спускаются в метро, оплачивают проезд по одной поездке. Того же принципа придерживается и большинство недавних гостей столицы - в кассе они берут билет на одну-две поездки. Сегодня в кассах Московского метрополитена можно купить билет «Единый» на одну, две или 60 поездок за 57, 114 и 1970 рублей соответственно.

В таком случае разовая поездка на метро в одну сторону обойдется в 57 рублей - это максимальная стоимость одной поездки в столичном метрополитене при покупке билета «Единый» в кассе или автомате. Отметим, что по карте «Тройка» или при оплате поездки банковской картой стоимость поездки будет ниже.

Безлимит по билету «Единый»

Москвичи, которые в течение дня много передвигаются по городу, а также гости столицы, которые хотят успеть посмотреть как можно больше достопримечательностей, часто выбирают безлимитные проездные на день, три дня а также на 30, 90 и 365 дней.

Действие безлимитных проездных начинается с момента первого прохода через турникет. Такие проездные делятся на два типа. Первый тип дает право совершать поездки на метро, монорельсе, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) зоны «Центральная», «Пригород» или в наземном транспорте.

Стоимость безлимитного проездного с пригородной зоной МЦД в 2020 году

• на 1 сутки - 285 рублей

• на 3 суток - 545 рублей

• на 30 дней - 2570 рублей

• на 90 дней - 6940 рублей

• на 365 дней - 24 450 рублей

Этот вариант больше подходит пассажирам, которые планируют часто пользоваться МЦД зоны «Пригород». Для тех, кто не собирается ездить в пригород, подойдут безлимитные проездные, которые действуют только на метро, монорельсе, МЦК, МЦД зоны «Центральная» и в наземном транспорте.

Стоимость безлимитного проездного без пригородной зоны в 2020 году

• на 1 сутки - 230 рублей

• на 3 суток - 438 рублей

• на 30 дней - 2170 рублей

• на 90 дней - 5430 рублей

• на 365 дней - 19 500 рублей

Получается, что брать «безлимит» на сутки выгодно, если вы планируете совершить пять и более поездок в день. Абонемент на 30 дней выгодно покупать, если вы ездите три и более раз в день. Если вы ездите каждый день минимум по два раза, то выгоднее всего выбирать проездной на 90 или 365 дней. Так, одна поездка по абонементу на 90 дней обойдется вам в 30 рублей, а одна поездка по годовому абонементу будет выходить всего 27 рублей.

Но стоит иметь в виду, что такие абонементы не привязаны к конкретному пассажиру, и если случится потерять такой проездной, то деньги вам никто не вернет.

60 поездок

Единый абонемент на 60 поездок отлично подойдет тем, кто ездит на метро только на работу и обратно. Его преимущество в том, что он действует не месяц, а 45 дней, а стоит 1970 рублей. Если использовать все 60 поездок за это время, то одна поездка обойдется в 32 рубля и 83 копейки. Однако если вы по каким-то причинам не используете абонемент полностью, то оставшиеся поездки просто сгорят.

«Тройка»

Проездная карта «Тройка» подойдет тем, кто пользуется общественным транспортом не чаще десяти раз в неделю. Для того чтобы оформить такую карту в кассе метрополитена, вам нужно будет внести за нее залог - 50 рублей. Эту сумму вам вернут, если вы решите уехать из столицы или вдруг поймете, что общественный транспорт не для вас, и решите везде ходить пешком или передвигаться на автомобиле (карту при этом необходимо будет вернуть в кассу).

Карта работает по принципу кошелька, который всегда можно пополнить на любую сумму. Одна поездка на метро по такой карте обойдется в 40 рублей (с учетом охвата зоны «Пригород» - 47 рублей).

Бесконтактная оплата

Те, кто пользуется общественным транспортом как регулярно, так и время от времени, по достоинству оценят систему оплаты в одно касание. На специально оборудованном турникете в метро проезд можно оплатить банковской картой либо смартфоном.

Оплата проезда произойдет в тот момент, когда вы приложите на несколько секунд к валидатору бесконтактную банковскую карту или мобильное устройство. Стоимость одной поездки в таком случае составит 44 рубля. Это удобный способ оплаты, не требующий никаких дополнительных действий по приобретению билета или пополнению проездного.

Мировой лайфхак

Если оплачивать проезд в метро бесконтактной банковской картой национальной платежной системы «Мир», то проезд будет стоить всего 34 рубля.

Коллаж Алексея РОГОВА

Участником акции для получения скидки при оплате проезда в московском метро может стать каждый держатель бесконтактной национальной платежной карты любого банка. Для этого достаточно в вестибюле метро приложить карту к турникету, который поддерживает оплату банковскими картами. С карты спишется стандартная стоимость проезда при бесконтактной оплате пластиком (сейчас это 44 рубля), а спустя несколько минут кешбэк в размере 10 рублей вернется обратно на счет вашей карты.

- Оплата национальной платежной картой в одно касание - это удобно, технологично и выгодно, - уверена директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. - По итогам 12 месяцев 2019 года количество оплат картами «Мир» в день на турникетах в столичном метро и на МЦК в среднем выросло более чем в 100 раз. Каждый месяц таким способом жители и гости столицы оплачивают несколько сотен тысяч поездок. По нашим оценкам, благодаря этому доля оплат картами «Мир» среди всех оплат банковскими картами на турникетах метро выросла с августа по декабрь включительно в 25 раз - с 2,5% до 50%.

Москвичи и жители города успели оценить преимущества бесконтактной оплаты по достоинству - недаром в столице по количеству межбанковских операций по картам городской транспорт вышел на второе место по популярности у держателей карт «Мир» в конце прошлого года. Так как акция со скидкой на проезд имела большой успех у пассажиров Московского метрополитена, ее решили продлить. Так что держатели национальных платежных карт могут пользоваться скидкой до конца апреля 2020 года.