«ЕвроХим» развивает «хоккейную дипломатию»

Глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов поддерживает предложение посла США в РФ Джона Салливана о развитии двусторонних отношений путем «хоккейной дипломатии». Он заявил об этом, отвечая на вопросы ТАСС по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

«Мы поддерживаем любые инициативы по развитию контактов по межгосударственной линии - между официальными представителями и ведомствами, между общественными организациями и гражданами наших стран, - пояснил российский посол. - Что касается «хоккейной дипломатии», то мы три года назад инициировали участие американских команд в международном детском турнире в городе Новомосковске Тульской области. Видим, какой это дает результат: дети, их родители, болельщики нашли в России новых друзей, по-настоящему открыли для себя нашу страну».

Международный детский хоккейный турнир «Eurochem Cup», который проводит компания «ЕвроХим», не только объединяет юных спортсменов разных стран, среди которых и российские хоккеисты из Ковдора, Новомосковска и Кингисеппа, но и помогает развивать дипломатические связи России.

«Комсомольская правда» регулярно освещает детские хоккейные турниры в Новомосковске. В прошлом году в Кубке «ЕвроХима» приняли участие 14 команд из 10 стран.

После окончания финального матча на лед вышли почетные гости спортивного праздника.

- Спасибо всем ребятам, прибывшим из разных стран и городов, за то, что вы тренируетесь и приезжаете сюда, чтобы каждый год доказать свою силу и умения, любовь к замечательному виду спорта - хоккею. Добро пожаловать в нашу семью Кубка «ЕвроХима», который разыгрывается ежегодно на гостеприимной земле столицы детского хоккея - в Новомосковске! - приветствовал спортсменов, их родителей и болельщиков гендиректор «ЕвроХима» Игорь Нечаев. – Большое спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину за поддержку турнира и личное участие в нём!

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поздравил всех игроков:

- Команды, приехавшие к нам из 10 стран мира - настоящие послы доброй воли, которые ломают все стереотипы и в очередной раз доказывают, что спорт не знает границ. Ждем всех в следующем году!

Завершил церемонию закрытия турнира дружеский матч между «Легендами хоккея» и «Детской сборной мира». В сборную звезд вошли прославленные хоккеисты Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Андрей Коваленко, Александр Кожевников, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Алексей Жамнов, Валерий Каменский, Владимир Лутченко. А губернатор Тульской области Алексей Дюмин защищал ворота и «Легенд хоккея» (в первом периоде), и «Детской сборной мира» - во втором.