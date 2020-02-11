В Москве задержан серийный маньяк: представлялся полицейским и насиловал девушек в гостинице «Измайлово»

Полицейские задержали маньяка, который насиловал девушек в гостинице «Измайлово». Мужчина работал по одной и той же схеме: писал на сайтах знакомств понравившимся девушкам, забрасывал их комплиментами, спрашивал на счет личной жизни и предлагал встретиться, чтобы выпить кофе в гостинице «Измайлово». Заканчивались встречи сексом, но против воли девушек.

Работал таксистом, чтобы оплатить гостиницу

В полицию уже обратились две девушки, которые рассказали практически одинаковую историю и назвали имя одного и того же 38-летнего мужчины.

- В августе 2019 года он познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил ее в гостиницу на территории Измайловского района. После встречи в холле гостиницы, он обманным путем заманил ее в комнату, где изнасиловал последнюю, - рассказывают в Следственном комитете по Москве. - Аналогичным способом в январе 2020 года познакомился с другой девушкой и изнасиловал ее в той же гостинице.

Имя маньяка уже известно - это Сергей Вотинцев. Ему 38 лет, он родом из Курганской области. Был ранее судим по экономическим делам. На вид крепкий мужик, но официально безработный. Вечерами мужчина работал таксистом, но нелегально. Также помогал перепродавать битые машины. Деньги в карманах Вотинцева водились, но еще хотелось секса с молоденькими девочками, поэтому он ходил в спортзал и качался.

Собственной квартиры в Москве у него не было, а вести барышню в съемную комнату в общежитие — заранее провальный план. Поэтому Вотинцев придумал другой сценарий, на который девушки велись. Он говорил, что приехал в Москву по работе, поэтому остановился в гостинице «Измайлово». Времени выезжать в центр — нет, но встретиться хотелось бы. Девушки приезжали сами.

Имя маньяка уже известно - это Сергей Вотинцев. Ему 38 лет, он родом из Курганской области. Фото: СК по Москве

Спецзадание в гостинице

За чашкой кофе в холле гостиницы «Измайлово» Сергей Вотинцев обхаживал девушек, был очень вежливым. Для авторитетности своей личности рассказывал, что работает в правоохранительных органах, что у него в Москве спецзадание.

- Во время разговора говорил, что недавно во время задержания очередного преступника получил ранение в ногу, поэтому сейчас прихрамывает. В связи с болью просил девушек подняться с ним в номер, чтобы он мог выпить необходимые лекарства и продолжить их общение в более тихой обстановке, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах.

Доверчивые девушки поднимались в номер, где за закрытыми дверями нога Вотинцева вдруг становилась здоровой, а Сергей превращался в агрессивное животное, которое набрасывалось на девушку, срывая одежду. Девушки признавались, что секса с Вотинцевым не хотели, это было изнасилование.

По такой же схеме с Вотинцевым познакомилась и подставная жертва из правоохранительных органов. Мужчина следовал четко по своему «работающему» сценарию — пригласил девушку попить кофе, но в этот раз изнасилования не было — в номер ворвались сотрудники правоохранительных органов и задержали 38-летнего маньяка.

- Благодаря проведенному комплексу следственных и оперативных мероприятий следователями мужчина был задержан в гостинице на территории Измайловского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СК по Москве.

У следователей есть предположения, что две девушки, которые сами пришли в полицию и написали заявления — это не все жертвы Вотинцева. Их может быть гораздо больше. В связи с тем, что преступник уже находится под стражей, следователи просят пострадавших от действий Сергея Вотинцева рассказать об аналогичных преступлениях.

КОНКРЕТНО

Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий данного человека и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию по телефонам:

- 8 (495) 690-44-51 - дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве;

- 8 (495) 964-21-30 – Измайловский межрайонный следственный отдел СУ по Восточному АО ГСУ СК России по городу Москве.