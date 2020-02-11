«У нее 130 рыжих котов, остановите это размножение!»: одинокая москвичка устроила в трешке приют для животных

На севере столицы в многоэтажке соседей уже несколько лет мучают кошки. Они шумят и неприятно пахнут. Хотя и живут животные не в подъезде, а в квартире у одинокой старушки.

- У нее в трешке 130 котов. Почти все рыжие. Она их не раздает, кошки с котами просто плодятся, там же выводят потомство. Там вонь, в квартире давно не было ремонта, - жалуются соседи и не знают, что делать с соседкой и ее проблемой.

Пушистые животные для одинокой женщины были в радость, когда их было четыре — кошка с новорожденными. А потом — понеслось. Еще одна кошка родила, вторая, третья. Животных становилось больше и больше. Они заняли все комнаты, коридор и кухню. Справляться с кошками стало сложно. Еще и соседи постоянно жаловались на вонь от испражнений животных. Убирать за ними пожилая женщина не успевала.

На помощь женщине пришли волонтеры, которых организовала хозяйка мини-приюта «Лапки и ручки» Арина Медведева. Она и сама побывала в той квартире.

- Мне позвонили и сказали, что есть такая квартира. Соседи жили там много лет и не знали, их не беспокоило, что кошки расплодились. В квартире живет одинокая пожилая женщина. У нее низкий достаток, - рассказывает «КП» Арина Медведева.

- Котята рождались, а она их никому не отдавала, не продавала? Почему никак не остановила процесс размножения? - уточняю.

- Нет, не отдавала. А остановить — вы посмотрите, сколько стоит кастрировать кота или стерилизовать кошку.

- Хорошо. Тогда нужно было не брать животных…

- А ей жалко было. Конечно, и она виновата, что довела до такого, но и государство, и окружение. Так вышло. Я сейчас не хочу никого обвинять, я просто делаю свое дело — хочу вывезти оттуда этих кошек.

Задача у Арины Медведевой непростая — раздать 130 кошек и котов. Желательно в добрые и заботливые руки. Курировать «бабушкину квартиру» она стала еще в апреле 2019 года, за десять месяцев удалось кастрировать и стерилизовать всего 30 особей — их же после обследований в ветеринарных клиниках забрали люди домой, еще 20 — умерли.

- Нам помогли люди, фонды, которые спонсировали какое-то время. Деньги нужны на корм, на стерилизацию. И сейчас нужны, - говорит куратор Арина Медведева.

- Женщина вас просила помогать ей? - спрашиваю.

- Нет. Она хотела их раздавать, но не знала как. В идеале хотелось бы найти площадь под этих животных и выделить там три зоны: для карантина, для рыжих котов и для тех, которые уже у меня в мини-приюте. Для этого нужен какой-то отдельный дом.

Фактически Медведева хочет оставшихся кошек, а это около 80-100, перевезти в отдельный дом, где помыть, полечить и постепенно пристраивать в семьи. Финансирования сейчас никакого нет, только небольшие денежные поступления от небезразличных людей. Но куратор надеется, что спасет всех кошек.

- А хозяйке сколько оставите? - спрашиваю.

- Ни одного. Она от них устала, - говорит Арина Медведева.