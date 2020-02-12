2020-02-12T20:54:00+03:00
Общество

Фитнес тренер в Москве устроила адскую истерику в такси

Девушка избила водителя, а тот в отместку решил сделать ее звездой ютюба [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Таксист поделился кадрами нападения на него озверевшей пассажирки. С журналистами главная героиня ролика общаться отказалась.Таксист поделился кадрами нападения на него озверевшей пассажирки. С журналистами главная героиня ролика общаться отказалась.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Это видео, точно не стоит смотреть детям, а еще тем, кто лично знаком с героиней ролика фитнес-тренером Яной Даньковой. Гарантируем, после просмотра вы наверняка не захотите продолжать заниматься под ее чутким руководством. Девушка устроила адскую истерику в салоне такси. Кадры были сняты видеорегистратором, установленным в салоне машины. На видео женщина кричит нечеловеческим голосом и бьет водителя кулаками.

Пассажирка, недовольная водителем такси, быстро перешла от угроз к рукоприкладству. Фото: Youtube

Пассажирка, недовольная водителем такси, быстро перешла от угроз к рукоприкладству.Фото: Youtube

- Вези меня, мразь! Довези меня до места. Я кому сказала. Мразь, меня ждут люди.

Водитель стойко сносит удары и спокойным голосом отвечает.

- Вы что так себя ведете?

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Яна Данькова трудится фитнес-тренером в одном из подмосковных клубов.
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Но Яну, кажется, уже не становить. От ударов она переходит к угрозам и матерится как сапожник.

- Только попробуй не отвези и тебя найдут и будет хуже. Я тороплюсь, ***, меня люди ждут.

А потом и вовсе дошло до национальных вопросов.

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"А вы чувствуете приближение праздника?"
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- Это что из-за того что я русская, а ты узбек. Ты всех русских ненавидишь!?

- Я не узбек. Что я вам сделал?

- Ты мразь, ты меня не везешь. А меня люди ждут.

- Вы нормальная?

- Мразь, вези меня мразь.

yana_dankovayana_dankova
"Эйфория после занятий. Бывало такое?"
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Эту фразу Яна повторила больше 30 раз. Примерно столько же ударов она нанесла водителю. В итоге уговорить таксиста везти буйную пассажиру у нее так и не получилась. В финале видео женщина вышла из салона, хлопнув дверью.

Обращаться в полицию побитый таксист не стал. Но отомстить пассажирке все-таки решил. Видео он показал друзьям а те с его разрешения разметили его в соцсетях.

Клиенты сразу же узнали в героине ролика своего фитнес-тренера. Но с журналистами Яна общаться оказалась. Впрочем в свое оправдание ей и сказать нечего.

Причиной ее истерики стала как ей показалось недостаточно быстрое нажатие кнопки в "в путь". Таксист промедлил на несколько секунд,а Яна как видно по кадрам очень сильно куда-то спешила.

Клиентка закатила истерику в такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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