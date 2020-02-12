Фитнес тренер в Москве устроила адскую истерику в такси
Это видео, точно не стоит смотреть детям, а еще тем, кто лично знаком с героиней ролика фитнес-тренером Яной Даньковой. Гарантируем, после просмотра вы наверняка не захотите продолжать заниматься под ее чутким руководством. Девушка устроила адскую истерику в салоне такси. Кадры были сняты видеорегистратором, установленным в салоне машины. На видео женщина кричит нечеловеческим голосом и бьет водителя кулаками.
Пассажирка, недовольная водителем такси, быстро перешла от угроз к рукоприкладству.Фото: Youtube
- Вези меня, мразь! Довези меня до места. Я кому сказала. Мразь, меня ждут люди.
Водитель стойко сносит удары и спокойным голосом отвечает.
- Вы что так себя ведете?
Но Яну, кажется, уже не становить. От ударов она переходит к угрозам и матерится как сапожник.
- Только попробуй не отвези и тебя найдут и будет хуже. Я тороплюсь, ***, меня люди ждут.
А потом и вовсе дошло до национальных вопросов.
- Это что из-за того что я русская, а ты узбек. Ты всех русских ненавидишь!?
- Я не узбек. Что я вам сделал?
- Ты мразь, ты меня не везешь. А меня люди ждут.
- Вы нормальная?
- Мразь, вези меня мразь.
Эту фразу Яна повторила больше 30 раз. Примерно столько же ударов она нанесла водителю. В итоге уговорить таксиста везти буйную пассажиру у нее так и не получилась. В финале видео женщина вышла из салона, хлопнув дверью.
Обращаться в полицию побитый таксист не стал. Но отомстить пассажирке все-таки решил. Видео он показал друзьям а те с его разрешения разметили его в соцсетях.
Клиенты сразу же узнали в героине ролика своего фитнес-тренера. Но с журналистами Яна общаться оказалась. Впрочем в свое оправдание ей и сказать нечего.
Причиной ее истерики стала как ей показалось недостаточно быстрое нажатие кнопки в "в путь". Таксист промедлил на несколько секунд,а Яна как видно по кадрам очень сильно куда-то спешила.
Клиентка закатила истерику в такси.
ИСТОЧНИК KP.RU