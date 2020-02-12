2020-02-12T20:21:35+03:00
Общество

Московская область лидирует среди российских регионов по доле жителей, которые сортируют мусор

По данным опроса агентства Magram Market Research 41% населения региона разбирает отходы на «сухие» и «мокрые»
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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С 1 января, напомним, на всей территории России запущена федеральная программа раздельного сбора мусора. На специальных площадках появились контейнеры двух типов, синие и серые, в которые нужно выбрасывать, соответственно, вторсырье (бумагу, пластик, стекло, металл и прочее) и «мокрые» отходы. Исследовательское агентство Magram Market Research провело опрос в разных регионах страны, чтобы выяснить, где программа получила наибольшее распространение, какова доля жителей, которые практикуют раздельный сбор. В опросе приняли участие 2,5 тысяч человек в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов.

На первом месте среди регионов оказалась Московская область. 41% опрошенных признался, что занимается раздельным сбором мусора, распределяя свои отходы по синим и серым бакам.

Впрочем, успех Подмосковья легко было спрогнозировать. Фактически это был первый регион России, где начали внедрять новую систему обращения с отходами еще несколько лет назад. Сначала на уровне одного отдельно взятого города - Мытищ. А когда новый подход показал хорошие результаты, эксперимент был расширен сразу на 13 городов региона. Кроме того, жители Московской области, которая до недавнего времени лидировала по количеству крупных свалок, как никто другой понимает, что переработка отходов намного эффективней «дедовского» способа утилизации путем зарывания мусора в землю.

Стоит отметить, что в среднем по стране только 26% человек сортируют мусор. Те, кто по старинке сбрасывает все свои отходы в один бак, заявляют, что «на кухне неудобно держать сразу два ведра» и «раздельным сбором должны заниматься коммунальщики». При этом, 90% респондентов сообщили, что готовы сортировать мусор - если баки для разного типа отходов появятся поближе к дому, и у них будет уверенность, что мусор действительно переработают.

Кстати, в числе промежуточных аутсайдеров среди федеральных округов - жители Дальнего Востока. Здесь сортируют мусор всего 9% опрошенных.

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