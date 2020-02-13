В Монино готовится выставка "Самолеты Великой Отечественной войны"

19 февраля 2020 года в 15.00 в Центральном музее Военно-воздушных сил (филиал Центрального Музея Вооруженных сил России) в подмосковном Монино состоится торжественное открытие новой экспозиции «Самолеты Великой Отечественной войны».

Выставка даст возможность увидеть на одной площадке фронтовую авиацию, которая использовалась Военно-воздушными силами СССР в 1941-1945 годах.

За экспонатами, которые заботливо укрыты от осадков в зале-ангаре № 6Б, стоит героическая история. Например, самолет Ту-2 считался лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны, выполнявшим боевые задачи практически без потерь. Дальний бомбардировщик ДБ-3 прошел всю войну и участвовал в бомбардировках Берлина. Пикирующий бомбардировщик Пе-2, один из лучших советских самолетов времен войны, связан с именем легендарной летчицы Марины Расковой.

Возле военно-транспортного самолета Ли-2 сотрудники музея решили воссоздать атмосферу партизанского полевого аэродрома.

- Можно будет увидеть, как организовывалась доставка партизанам вооружения, продовольствия, проводилась эвакуация больных и раненых. Антураж военного времени помогает воссоздать детали быта 1940-х годов, - отметила старший научный сотрудник Центрального Музея Вооруженных сил России Светлана Климова.

В ангаре также самолеты, которые были поставлены в СССР из США по ленд-лизу и принимали участие в боевых действиях: истребитель Р-63 «Кингкобра», штурмовик и бомбардировщик А-20 «Бостон», бомбардировщик среднего радиуса действия B-25 «Митчелл». А еще легендарную «Уточку» - учебно-тренировочный самолет УТ-2, лучший самолет в своем классе, построенный в 1937 году.

Из десяти машин, представленных в экспозиции, семь являются памятниками науки и техники России.

Дополняют экспозицию натурные образцы авиационных двигателей и вооружения, картины художников студии имени М.Б. Грекова, иллюстрирующие действия авиации в годы Великой Отечественной войны, бюсты летчиков - Героев Советского Союза.