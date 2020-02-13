В Куркино 1 сентября откроется новая начальная школа с детским садом

За последние восемь лет в Куркино построили пять детских садов и две школы. Строительство образовательных учреждений сейчас в приоритете, ведь район молодой и детей здесь очень много. Уже 1 сентября на Воротынской улице откроют новую начальную школу с детским садом на базе школы № 1985. Ход строительства 13 февраля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Это будет комбинированная школа-детский сад на 300 мест. В трехэтажном здании разместятся классы начальной школы на 200 учеников и группы детского сада на 100 мест. Здание оснастят современными инженерными системами, мебелью, оргтехникой и необходимым оборудованием для ведения учебного процесса. В планах к 2022 году строительство еще одной школы (550 мест) с дошкольным отделением (150 мест).

- На встрече с местными жителями был вопрос о строительстве ФОКа. Какая обстановка? - поинтересовался мэр города Сергей Собянин.

- Основные работы в конце 2019 года были завершены, сейчас идет оснащение, чтобы подготовить ФОК к посещению. На финальной стадии находится, - сказал Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города Москвы.

- Это будет бюджетный объект. Там будет тренажерный зал, бассейн, медицинский кабинет, раздевалки. ФОК будет доступен для всех жителей, - уточнил Денис Тараканов, глава управы района Куркино.

В рамках программы "Мой район" в Куркино будет реализовано несколько проектов. Выполнена реконструкция горнолыжного спортивного комплекса "Куркино", включая установку траволатора и канатно-бугельной дороги, обустройство трассы для тюбинга и финишной части склона. Для улучшения условий отдыха жителей уже было проведено благоустройство трех местных парков: "Пальмира", "Зеленый театр" и Детского парка в 3-м микрорайоне, а также улицы Ландышевая до горнолыжного склона.

- С начала года на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская ведется создание фестивальной площадки. Жители на сайте "Активный гражданин" выбрали японский стиль оформления. Она будет пользоваться большим спросом, - Денис Тараканов, глава управы района Куркино.

- Какие работы запланированы на этот год? - спросил Сергей Собянин.

- Пять объектов. Бульварные зоны будем делать силами Департамента природопользования. Будем благоустраивать девять дворов, - сказал Денис Тараканов. - К тому же в прошлом году было установлено 130 камер видеонаблюдения, мы видим положительную динамику для раскрытия преступлений.

Конкретно

"Мой район": что было сделано в Куркино

1) В сфере транспорта:

- обустроено 150 парковочных мест на улице Родионовская, д.10-12 и вдоль улицы Соколово-Мещерская;

- установлен остановочный павильон у центра госуслуг "Мои документы";

2) В сфере ЖКХ и благоустройства городской среды:

- выполнено озеленение трех дворов и двух территорий школ;

- благоустроено 19 дворовых территорий;

- проведен текущий и капитальный дорожный ремонт на улицах Родионовская, Соколово-Мещерская и Воротынская;

- отремонтировано 67 подъездов многоквартирных домов;

- выполнена реконструкция 47 контейнерных площадок;

- установлены 132 камеры видеонаблюдения в подъездах и на крышах жилых домов;

- подключены 129 опор освещения эстакады на втором автовыезде из Куркино на МКАД;

3) В сфере спорта и культуры:

- реконструирован каток с искусственным льдом (улица Соловьиная Роща, д.7);

- отремонтированы помещения библиотеки № 239 (улица Родионовская, д.9).

"Мой район": что будет сделано в Куркино

1) в сфере здравоохранения:

– закупка нового медицинского оборудования для поликлиники № 219 (2020-2023 годы);

2) в сфере ЖКХ и благоустройства городской среды:

- благоустройство 2 территорий образовательных учреждений (улица Воротынская, д.12, улица Соколово-Мещерская, д.27);

- благоустройство 9 дворов;

- ремонт 67 подъездов многоквартирных домов.