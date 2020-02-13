Столичные власти о коронавирусе: Заболевших нет, резко сократилось количество прибывших из Китая
В Москве не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом 13 февраля заявили в мэрии столицы.
- На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве нет. Все возможные меры мы принимаем, количество прибывающих из Китая резко сократилось. Мы по-прежнему контролируем обстановку в гостиницах и местах проживания туристов из Китая, - сказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.
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К тому же налажена работа с ВУЗами, студентами которых являются прибывшие из Китая. Оперативно на все случаи ОРВИ и повышенной температуры реагируют врачи "скорой помощи". Проводятся соответствующие тесты, но никаких дополнительных мер не вводится.
- Придаем особое внимание лечению пациентов с ОРВИ, у которых был контакт с тем, кто был в Китае, или личное прибывание (около 14 дней) в Китае, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.
В столице созданы изолированные медицинские центры, куда могут отправлять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока, по словам Анастасии Раковой, людей в этих центрах нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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