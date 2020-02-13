2020-02-13T11:12:15+03:00
Общество

Столичные власти о коронавирусе: Заболевших нет, резко сократилось количество прибывших из Китая

Однако в городе по-прежнему контролируют гостиницы и места проживания туристов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото Петр Ковалев / ТАССЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото Петр Ковалев / ТАСС
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В Москве не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом 13 февраля заявили в мэрии столицы.

- На сегодняшний день подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве нет. Все возможные меры мы принимаем, количество прибывающих из Китая резко сократилось. Мы по-прежнему контролируем обстановку в гостиницах и местах проживания туристов из Китая, - сказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

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К тому же налажена работа с ВУЗами, студентами которых являются прибывшие из Китая. Оперативно на все случаи ОРВИ и повышенной температуры реагируют врачи "скорой помощи". Проводятся соответствующие тесты, но никаких дополнительных мер не вводится.

- Придаем особое внимание лечению пациентов с ОРВИ, у которых был контакт с тем, кто был в Китае, или личное прибывание (около 14 дней) в Китае, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.

В столице созданы изолированные медицинские центры, куда могут отправлять пациентов с подозрением на коронавирус. Но пока, по словам Анастасии Раковой, людей в этих центрах нет.

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Воспоминания об эвакуации, вкусная русская еда и обследования: второй день карантина в тюменском санатории «Градостроитель» выдался насыщенным для постояльцев, поступивших сюда накануне, 5 февраля. Эвакуированные умудряются снять видео и кинуть сторисы в «Инстаграм» даже о том, как к ним заходят медицинские работники (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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