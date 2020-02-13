2020-02-13T12:11:18+03:00
Общество

Столичные школьники отправятся на Северный полюс изучать Арктику

На этот раз дети возьмут с собой зонды для исследований, которые сами же и разработают
Павел КЛОКОВ
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Возглавит экспедицию прославленный путешественник Матвей Шпаро, бывавший в Арктике около тридцати раз.Возглавит экспедицию прославленный путешественник Матвей Шпаро, бывавший в Арктике около тридцати раз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уникальную экспедицию на Север предстоит совершить ученикам шести московских школ в апреле этого года. В основном это подростки, которые учатся в специальных инженерных классах (проект Департамента образования Москвы) и планируют в дальнейшем стать технарями. Накануне они приступили к разработке сложнейших устройств, именуемых зондами. Лучшие из них оставят в окрестностях Арктики, чтобы потом из Москвы в режиме онлайн наблюдать за вечными льдами и обрабатывать данные вместе с учеными.

Как пояснила «КП» методист городского методического центра Валентина Туркина, техническое задание самое серьезное. Зонд (обычно имеющий форму шара, но не обязательно) должен функционировать в течение 180 дней. Уметь передвигаться по воде, снегу и льду. Получать энергию от ветра и солнца. Управляться с помощью спутника. Проводить исследования атмосферы и магнитного поля земли, делать фото и видео объектов, определять прозрачность воздуха, скорость ветра, температуру воздуха и другое.

Уникальную экспедицию на Север предстоит совершить ученикам шести московских школ в апреле этого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уникальную экспедицию на Север предстоит совершить ученикам шести московских школ в апреле этого года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Арктике уже есть несколько подобных зондов, но они были установлены учеными из других стран. Например, из Франции и Канады.

Возглавит экспедицию прославленный путешественник Матвей Шпаро, бывавший в Арктике около тридцати раз (одиннадцать из них - вместе со школьниками).

- Мы поделим участников на два отряда - «Барнео» и «Полюс», - сообщил Шпаро «Комсомолке». - Первый отправится вместе с полярниками на дрейфующую станцию проводить опыты и эксперименты. Второй выдвинется вместе со мной к вершине планеты.

Длиться экспедиция будет с 14 по 23 апреля. В это время на Северном полюсе наиболее благоприятная погода. Те, кто не имеет отношения к этому проекту (мы с вами), тоже смогут наблюдать за показаниями зондов (вполне возможно, что их будет несколько). Подробности об этом появятся позже на сайте детского клуба «Лаборатория путешествий», который возглавляет Матвей Шпаро.

Длиться экспедиция будет с 14 по 23 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Длиться экспедиция будет с 14 по 23 апреля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Разумеется, в одиночку школьники не смогут разработать такие сложные устройства, - добавил он «КП». - А потому у нас есть партнер.

Это IT-компания «Линтех», работающая в Сколково. Ее сотрудники уже как-то сделали зонд с похожим техническим заданием, но на север его не возили. Остался лежать в одном из помещений как музейный экспонат.

- Но опыт был полезным, - рассказал «КП» руководитель «Линтеха» Юрий Аурениус. - И мы его обязательно учтем.

Сколково: подготовка к детской полярной экспедиции.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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