2020-02-13T12:46:36+03:00
Происшествия

Коронавирусный провал: Мошенник украл у покупавшего медицинские маски китайца 11 млн рублей

Бизнесмен из КНР надеялся отправить на родину 650 тысяч масок
Семен ЕЛЕНИН
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По словам 28-летнего гражданина Дэн Синь Юй, в России он хотел приобрести большую партию медицинских масок и отправить их на родинуПо словам 28-летнего гражданина Дэн Синь Юй, в России он хотел приобрести большую партию медицинских масок и отправить их на родинуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На территории России, напомним, по-прежнему известны лишь два случая заболевания коронавирусом. И оба пациента, слава богу, живы. Но первые жертвы опасного заболевания все равно появились. В Москве. Экономические.

На ночь на четверг, 13 февраля, в отдел полиции на Якиманке примчался перевозбужденный гражданин Китая. (На первый взгляд, первичные симптомы заболевания отсутствовали, температуру проверять не стали). Иностранец потребовал лист бумаги и начал писать заявление.

По словам 28-летнего гражданина Дэн Синь Юй, в России он хотел приобрести большую партию медицинских масок и отправить их на родину - там со средствами защиты сейчас перебои. Можно неплохо заработать.

- Мужчина рассказал, что накануне днем он встречался в кафе на Житной с российским предпринимателем по имени Сергей, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. - С Сергеем Дэн договорился о поставке 650 тысяч медицинским масок.

Договорились устно. Никаких бумаг не подписывали. Странно, но китаец поверил своему российскому партнеру на слово. Далее они прошли в ближайшую операционную кассу и Дэн Синь Юй отправил причитающиеся за товар 10,8 млн рублей на расчетный счет некоей компании ООО «Карат-Сервис». Далее «Сергей» отлучился, чтобы совершить телефонный звонок. И больше китаец его не видел. Ни масок, ни денег. Прождав до позднего вечера, гражданин КНР понял, что его обманули и побежал в полицию.

В полиции пока проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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