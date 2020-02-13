Москвичка, ставшая интернет-мемом после истерики в такси, рассказала, почему сорвалась

Фитнес-тренер из Москвы Яна Данькова стала интернет - мемом после того как в соцсетях появилось видео истерики, которую девушка закатила в такси. История с кодовым названием "вези меня , мразь" (эту фразу женщина прокричала более 20 раз) взорвала соцсети. Всего за несколько часов видео набрало несколько миллионов просмотров. А сама героиня стала жертвой хейтеров.

Почти сутки Яна на отвечала на многочисленные сообщения журналистов и даже закрыла свои страницы в соцсетях. А потом все-таки решила объяснить, что же там на самом деле произошло.

- Утро. Я, как обычно, собираюсь на работу заранее. Я фитнес-тренер, поэтому мне критически важно быть пунктуальной, чтобы не подводить моих клиентов. Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель, почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос "можем ли мы ехать побыстрее?", он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более, ещё был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счётчик не отключен.

Я поняла, что что-то идёт не так. Уточнила, что происходит, водитель начал хамить. Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прям на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально - чтобы я не могла вызвать новое. На мои слова, что мы находимся на шоссе, тут нельзя останавливаться, я не смогу вызвать такси и даже попутку поймать, ему было все равно. Разговаривал ужасно. Провокация и манипуляция чистой воды со стороны этого мужчины. Проворный водитель не растерялся. Быть может он знает как себя вести в подобных ситуациях? Может он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя - конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом, - написала Яна на своей странице в Инстаграм.

Сотни таксистов завалили девушку гневными комментариями. Они требуют наказать буйную пассажирку по закону. На видео девушка не только матерится, но и избивает водителя. Все это тянет как минимум на статью Уголовного кодекса "Хулиганство". Впрочем, сам бомбила пока в полицию не обращался.

Тем временем , Яна после ЧП с видео даже уволилась с работы. Женщина несколько лет была тренером в крупном московском фитнес-центре. В столицу она переехала несколько лет назад из Томска. В родном городе Яна была первой красавицей. Она участвовали в местных конкурсах красоты и чуть не стала Мисс Томск 2013.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/760420" frameborder="0"></iframe> Клиентка закатила истерику в такси.

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