На «Первозданной России» - день Русского географического общества

15 февраля на фестивале «Первозданная Россия» объявлено днем Русского географического общества. В Гостином дворе буду организовано множество интересных встреч и мастер-классов. Но наиболее запоминающимися, как всегда, станут показы лучших документальных фильмов, снятых при поддержке РГО, и встречи с их создателями. В частности, зрителей ждет предпремьерный показ фильма «Зона смерти – Нанга-Парбат» о восхождении на один из самых опасных восьмитысячников мира. Это одна из серий проекта «Фрирайд в зоне смерти» путешественника Виталия Лазо.

Посетители так же смогут новый документальный фильм Валдиса Пельша «Антарктида. Хождение за три полюса», «Великий северный путь» знаменитого путешественника Леонида Круглова и «Страсти по Аралу» Александра Свешникова. Последний, кстати, снял несколько фильмов при поддержке «Комсомольской правды».

Гостиный двор

метро Китай-город

ул. Ильинка 4

Когда: 15 февраля

Цена билетов: 200 — 450 руб.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ РГО

11:30 - Показ документального фильма из цикла «Живая вода»

12:00 - Лекция «Генуэзское наследие в Крыму» Выступают: председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии МГО РГО Стефания Дзини и уче ныи секретарь комиссии Никита Хохлов.

13:30 - Лекция «Лаос и Бирма» Выступает: путешественник, член Русского географического общества Андреи Федорович

14:00 Показ документального фильма Валдиса Пельша «Антарктида. Хождение за три полюса»

15:00 - Географическая викторина с подарками от РГО

15:30 - Мастер-класс по фотографии «В гармонии с природои » Ведет: известныи фотограф, член Русского географического общества Александр Лыскин

17:00 Показ документального фильма Леонида Круглова «Великии Северныи путь»

17:30 - Географическая викторина с подарками от РГО

18:00 - Показ фильма «Зона смерти — Нанга- Парбат» Выступает: путешественник, спортсмен, экстрмал Виталий Лазо.

18:30 Показ документального фильма Александра Свешникова «Страсти по Аралу»