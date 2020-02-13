Спортзал на свежем воздухе и обновление здания: В Москве завершается капитальный ремонт пожарно-спасательной части №73

Пожарно-спасательная часть №73, расположенная в Северо-Восточном округе столицы на проспекте Мира, 119 несет двойную нагрузку. В ее ведении не только городские вызовы с территории Северо-Восточного округа, но также регулярное обследование павильонов ВДНХ и обеспечение пожарной безопасности на территории выставки.

А вот ремонтные работы в зданиях пожарной части не проводились около 30 лет: текла крыша, были в трещинах стены, нуждался в укреплении фундамент. А современные требования к работе пожарных требуют и современных условий труда. Комфортных условий, ведь здесь несут службу более 300 сотрудников МЧС.

Также, чтобы не останавливать работу такой важной службы, строительно-монтажные работы решили проводить поэтапно. На время ремонта сотрудники МЧС распределялись по имеющимся помещениям и переезжали в отремонтированные части зданий по мере завершения работ. Дело в том, что строение многоэтажное, поэтому, несмотря на работу строительных бригад, пожарно- спасательная часть продолжала функционировать в привычном режиме.

В рамках капитального ремонта с помощью металлических обойм усилили стены и фундаменты строений, а также заменили перекрытия. Заново проложили и модернизировали инженерные сети – отопление, горячее и холодное водоснабжение и канализацию. Плюс, выполнили устройство систем связи и обработки данных, а также обеспечили соответствующую современным стандартам систему пожарной безопасности. В зданиях заменили рулонное кровельное покрытие общей площадью порядка 1,5 тыс. кв. метров. Оно обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и обеспечивает надежную защиту от снега и дождя.

В настоящее время работы в 4-х этажном здании подходят к завершению, а в 2-х этажном заканчивают устройство перекрытий и стяжек пола гаража. Все работы завершены почти на 90%.

Как рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы, во время капитального ремонта в помещениях была сделана перепланировка, чтобы обеспечить комфортные условия службы пожарных. Проект разрабатывался совместно с сотрудниками МЧС и учитывал все их пожелания.

«Помимо служебных кабинетов и комнат для несения боевого дежурства и отдыха, были обустроены специальные помещения - компрессорные и заправочные, где резервуары, используемые на пожарах, заполняются кислородом. По просьбам пожарных были также обустроены специальные комнаты для просушки спецобмундирования», - подытожили в пресс-службе ведомства.

Плюс, для поддержания спортивной формы пожарных на территории оборудуют спортивную площадку и установят комплекс «Воркаут».

Весной еще будут проведены ремонт фасадов и укладка 500 кв. метров металлической кровли на скатных частях крыши. Таким образом, общая площадь отремонтированных фасадов двух зданий составит более 3 тыс. кв. метров, а кровли – порядка 2 тыс. кв. метров.

В планах - и благоустройство территории. Заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью более 3,1 тыс. кв. метров, территорию оградят секционным металлическим забором с поликарбонатом. Внутри устроят плац из бетонной брусчатки. А еще разобьют газоны и высадят кустарники.